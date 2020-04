Stockholmsklubbar känner sig tvingade att spela - trots pandemi: ”Finns en smittrisk på Ica också"

I helgen inleds Stockholms Fotbollförbunds tävlingsverksamhet. Den gör det mitt under coronapandemin. - Vi känner oss tvingade till att spela, säger Martin som spelar i en av division 6-klubbarna.

Seriepremiärerna i damallsvenskan, elitettan, allsvenskan och superettan är alla uppskjutna till följd av coronautbrottet. Samtidigt har Svenska Fotbollförbundet gett en rekommendation till alla 24 distriktsförbund att överväga uppskjutna seriestarter. Många distrikt har valt att skjuta på premiärerna, men i Stockholm inleds tävlingsverksamheten nu till helgen, med start 17 april.

I Sverige är Stockholm hårdast drabbat av viruset och efter StFF:s beslut (som fattades under förra veckan) att inleda tävlingsverksamheten startades en namninsamling, intenu.nu. Initiativtagarna anser att det är helt fel att börja spela tävlingsmatcher under rådande situation.

- Vi undersökte intresset för att se hur andra föreningar ser på det här. Vi kände att det inte var så många som kom till svars från motståndssidan. Då undrade vi: "Finns det ingen motståndssida eller är vi helt själva i det här?". Då försökte vi få kontakt med så många klubbar som kunde svara egentligen. Utifrån det var det ett antal som delar vår syn på det - men även en del som tyckte StFF:s beslut var jättebra. Men vi valde att gemensamt, med de som delade vår syn på det här, att starta en kampanj för att synliggöra det här. Vi kände att det var dags att höja rösten på något sätt, säger Martin (som inte vill stå med sitt efternamn) som representerar en av division 6-klubbarna i Stockholmsserierna.

Han fortsätter:

- Vi vill visa att det finns ett tydligt motstånd. Vi vill visa att det inte alls bara är en förening som inte vill spela. Vi vill visa att det finns väldigt många som tycker att det här är fel. Vi vill också visa att det finns föreningar som står bakom det, hela föreningar, det är ganska kraftfullt - men även privatpersoner som inte riktigt kan representera föreningar men som ändå vill visa sitt missnöje mot beslutet.

Kampanjen, som startades i söndags, har under onsdagsförmiddagen nått omkring 400 underskrifter från privatpersoner och dessutom står nio klubbar bakom kampanjen.

- När vi gick ihop gemensamt så var svaret (från StFF) att de har full respekt för att vissa känner en oro och inte vill spela och att de därför har lättat upp reglerna för WO.

Vad händer om ett lag vägrar att spela, har ni fått svar på det?

- Det är lite splittrat i spelartruppen kring hur man vill göra, om man vill spela eller inte. Vi är väl rädda att vi inte kommer få ihop tillräckligt antal spelare. Förbundet har själva kommunicerat ut att man kan genomföra hur många WO-matcher som helst under säsongen utan att det kan komma en påföljd.

- Så länge Folkhälsomyndigheten, FHM, har de riktlinjer de har så kommer inte jag röra mig till en fotbollsplan för matcher i tävlingssammanhang. Då blir det lite upp till de spelarna som vill göra det, om det inte fattas ett annat beslut inom styrelsen. Det finns en förening som har stoppat hela matchverksamheten och de kommer inte genomföra några matcher.

Känner ni er tvingade till spel nu i helgen?

- Vi känner oss tvingade till att samla poäng om detta fortsätter, annars kan vi uppenbarligen räkna med att åka ur vilket saboterar klubbens ambitioner. Det som blir tråkigt ur ett tävlingssammanhang, är ju att det handlar om vilka klubbar som vågar spela under gällande omständigheter snarare än vanligt tävlingsspel. Nu blir det inte riktigt på samma villkor.

Tidigare har det varit så att om ett lag har lämnat två WO (walkover) så utesluts det laget ur serien. Annat gäller i år. På StFF:s hemsida står det att "fler WO kan lämnas utan att laget blir uteslutet ur serien". Nytt för i år är också att lag kan lämna WO utan att behöva betala den avgift som normalt behöver betalas.

Andrea Möllerberg, distriktschef på StFF, om det nya WO-beslutet:

- Alla lag i alla serier får lämna fritt antal WO-matcher utan att bli uteslutna. Man behöver inte spela en match eller inte, man kan välja hur man vill göra. Likadant gäller med att flytta matcher. De lag som vill flytta, som kanske känner en större osäkerhet under våren, kan göra det också. Men då måste båda lagen vara överens.

- Vi kommer ju ha nedflyttning och uppflyttning i serierna. Lämnar man WO i alla matcher, då får man noll poäng i tabellen och då kan det vara så att man hamnar under strecket och åker ur, så är det ju.

Men båda lagen måste vara överens om att flytta matchen?

- Så är det, det är en förutsättning under nuvarande coronasituation och annars också. Vi har haft mycket dialog med lagen om att verkligen försöka vara tillmötesgående och flexibla, vi finns med som ett stöd i den dialogen. Det är väldigt sällan det finns en konflikt i de här sakerna och vi ser inte riktigt att det ska bli någon extra konflikt.

Om inte båda lagen är överens om att flytta matchen, då tvingas det laget som inte vill spela att lämna WO?

- Ja, det eller spela. Visst, de tappar potentiella poäng men nästkommande match kan de spela.

Om det är en eller flera klubbar som nu är väldigt rädda under rådande pandemi och inte vill spela och tvingas lämna WO under stora delar av vårsäsongen och riskerar att trilla ur serien - vad tänker du kring ett sådant lag?

- Jag förstår frustrationen som kan finnas kring det, men vi har 500 seniorlag. Vi har ännu fler lag som tycker det är osportsligt att bara spela enkelserier. Det är väldigt svårt i en sådan här situation att hitta ett rättvist upplägg. Men i den här rådande situationen är det här den bästa vägen vi har försökt hitta för att göra det bästa möjliga. Men jag förstår att alla inte tycker att det känns bra. Men en övervägande majoritet tycker att det här är ett väldigt rättvist sätt att försöka göra det bästa av den rådande situationen.

Kan inte det här leda till att klubbar hamnar i en form av "tävling". Att det laget som håller sig längst från att tillkalla WO vinner "matchen" och får då tre poäng?

- I konspirationstidernas värld, ja. Men än så länge ser vi inte att WO är den drivande kraften, man vill spela matcher men flytta de framåt. Det finns alltid en risk för den här typen av situation. Men dialogen vi har är att man vill spela matcher. Har man ett lag vill man spela matcher, det är det som det går ut på. Vi har inga WO än, majoriteten vill flytta matcher.

- Vi reagerar alla olika i den här situationen, vi är olika som människor. Om man då känner att det blir en sådan oro att fotbollen blir väldigt sekundär, då kanske de tre poängen för det laget är mindre viktiga än för det laget som tycker att fotboll är det viktigaste och inte känner någon oro alls. Det är ett övervägande man måste göra någonstans, allt kan inte falla tillbaka till oss på StFF. Om man nu tycker att det inte är så viktigt med fotboll, då kanske man också får acceptera att man inte spelar alla matcherna och hamnar i mitten på serien, till exempel. Någonstans är det här ett givande och tagande, ett övervägande. Det finns ett eget ansvar som man måste ta.

- Man måste också förstå vad StFF:s uppdrag är. Den här pandemin med corona är otroligt tuff situation, men vi har experter som jobbar med den frågan, vårt uppdrag är att försöka göra det bästa av vår verksamhet, vilket är att bedriva fotboll. Alla är aldrig nöjda, oavsett om det finns en pandemi eller inte.

Vad vill du säga till de klubbar som nu känner sig tvingade till att spela under rådande situation?

- Jag har full respekt för deras oro. Det är därför vi försökt att underlätta för att de ska kunna spela. Vi kommer komma ur coronatiden, det kommer att avta. Genom att jobba aktivt med match-flyttar i god tid kan vi underlätta för dem att kunna delta.

- Men man kanske själv får bestämma om det ska bli ett mellanår i sina ambitioner. Det är väldigt många föreningar och lag som vill spela, både stora och små. Vi har försökt ta hänsyn till så många som möjligt.

Rent krasst kan det ju bli så att ett lag som inte vågar spela just nu tvingas lämna WO under vårsäsongen vilket kan resultera i att de ramlar ur serien.

- Om det är så att de tvingas ställa in sina matcher (tvingas lämna WO) finns ju den risken. Men vår bedömning är inte att det är så man vill jobba. Man vill vara flexibel, man vill möta alla lag, man vill vara pragmatisk i sina match-flyttar. Man vill vinna på rättvisa grunder. De som får tre poäng på WO är kanske inte heller det man vill, man vill vinna på riktigt.

Regeringen har tidigare beslutat att det får vistas maximalt 50 personer vid allmänna sammankomster. Samtidigt uppmanas befolkningen av Folkhälsymyndigheten att undvika till exempel kollektivtrafik, för att minska smittspridningen, om det inte är ett måste. Förra veckan, när StFF kom med beskedet att tävlingsverksamheten nu ska inledas, sa StFF:s tävlingschef Björn Eriksson följande till Fotbollskanalen:

- I vår dialog med Folkhälsomyndigheten så handlar rätt mycket om resor. Och vi har kommit överens med Smittskydd Stockholm, den lokala expertisen, att det inte är några resor att ta hänsyn till inom vårt distrikt. I Sörmland möter ju lag från Eskilstuna lag från Katrineholm och då är det resor på ett annat sätt. Och går man upp till Norrland så är det ibland 40 mil mellan matcherna. Så det här med resor är olika i olika distrikt. Alla lag kommer från Stockholm.

Även om alla lag kommer från Stockholm finns det lag från till exempel Norsborg, Salem och Hägersten som medverkar i samma serie. Något som tvingar lagen att använda kollektivtrafik vid saknad av egen bil.

- Det finns en smittrisk att gå på Ica också. Våra matcher är ändå på tidpunkter på dygnet där det är väldigt lite resenärer kollektivt. Våra matcher spelas på kvällstid eller helger. Jag har åkt ganska mycket kollektivt, det finns ganska mycket utrymme att inte behöva sitta eller stå på varandra. Men i vår dialog med väldigt många föreningar, från blandade ställen, är kollektivresandet till matcher förhållandevis litet. Och man spelar ju träningsmatcher. På något sätt måste man ta sig till träningsmatcher också vilket man har gjort hela våren. Behöver man åka kollektivt på träningsmatcher så ser jag kanske inte att det är så jättestor skillnad att åka kollektivt till tävlingsmatcher, säger Möllerberg.