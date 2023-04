Stor blågul-besvikelse efter förlusten: "Känns jäkligt surt"

För första gången sedan 1992 har Danmark slagit Sverige i en landskamp på svensk mark. Samtliga i det svenska lägret är överens om att det började dåligt i den första halvleken men att man växte in i matchen och tog över under den andra halvleken.

Trots det var det Danmark som gjorde matchens enda mål – när Stine Larsen nickade in 1-0 i den 93:e minuten. Och efter matchen var det inte mycket positivt från det svenska lägret.

- De känslomässiga analyserna är bland de sämsta. Vi är betydligt bättre i den andra än första, men ju nu är det känslomässigt tråkigt att förlora. Jag tycker att vi har en andra halvlek där jag tycker att vi borde kunna få det första målet – men det är så det är i fotboll. Det handlar inte om logik utan om prestationer, logiken var inte att de skulle göra mål utan jag tyckte vi hade momentum i andra halvlek och många bra lägen och spelade ganska bra tycker jag, säger förbundskapten Peter Gerhardsson.

Vad är det som inte fungerar?

- Det var lite tekniska misstag och vi hamnar lite felvända och får inte djupledsspelet att fungera. Det är en del bollförluster som känns onödiga. Det kändes som att det var något vi kunde förbättra, men det är alltid förknippat till motståndare och de försvarade lågt och var vassa i sina kontringar. I andra halvlek lyfter vi oss och flyttar ner spelet på deras planhalva till bättre positioner och bättre kvaliteter.

Vad tar ni med er in mot Norge?

- Det finns passningsmässiga delar och delar inom försvarsspelet. Jag såg matchen från en dålig plats och måste se den en gång till. Vi har tre dagar till nästa match, en kortare tid än vanligt och nummer ett är att kolla hur spelarna klarat av belastningen så får det styra vilka som spelar.

Johanna Rytting Kaneryd håller med att det är svårt att analysera direkt och menar att man inte skapar tillräckligt många lägen och att man inte är riktigt påkopplade.

Hur är det att förlora mot grannen?

- Det suger lite extra. Det är ju ändå ett derby med matcher man vill vinna. Jag tycker inte att vi skapar tillräckligt mycket för att vinna i dag, säger Rytting Kaneryd.

Magdalena Eriksson:

- På det stora hela är man inte nöjd med en förlust. Det känns jäkligt surt, jag tycker inte att vi kommer upp i prestation så som vi förväntar oss. Jag tycker inte vi kommer upp i nivå där men jag tycker att det går att se att Danmark hade första och vi andra. Det är ganska tydligt, jag är glad att se reaktionen av tjejerna, det var ett konstruktivt snack i halvtid, det är ingen som får panik och börjar skrika och vråla på varandra. Det var tydligt vad vi skulle göra – det tar vi med oss. Knackar det under VM under första halvlek har vi möjlighet att ändra på det. Det är synd att det tog en halvlek att få i gång det, men i andra tar vi över. Det känns jäkligt snöpligt att få ett mål i baken så sent men det positiva är reaktionen i halvtid och hur vi tar över matchbilden, säger hon.

Nu jagar blågult revansch mot Norge som man kommer att ställas mot under tisdagen.

- Vi kommer att vara riktigt revanschsugna men för mig är det viktigaste att vi återigen gör en bra prestation och förhoppningsvis får vi det i 90 minuter på tisdag.

På frågan om Norge har något att oroa sig för svarar Johanna Rytting Kaneryd:

- Ja, det tycker jag väl. Det blir kaxiga uttal om jag säger för mycket, så jag ska vara tyst.