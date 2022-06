Storstjärnans frånvaro har kastat om i Sveriges motståndare: "Allting byggde på honom"

Sveriges herrlandslag spelar Nations League-premiär mot Slovenien under torsdagskvällen. Därefter ska man även ta sig an Norge (gånger två) och Serbien under den här samlingen.

Så vad väntar Blågult? Ett lag med många spelare som håller en likvärdig kvalitet, med målvakten Jan Oblak som undantaget som sticker ut. Atletico Madrid-keepern är den store stjärnan - efter Josip Ilicics paus från fotbollen på grund av psykisk ohälsa.

Just att Ilicic saknats den senaste tiden har gjort att Slovenien kastat om en hel del, menar Sveriges scout Lasse Jacobsson.

- Det är lite svårt att säga hur bra de är. Tittar man på hösten och fram till mars-samlingen så har de ändrat i stort sett sina utgångspositioner både i försvarsspelet och anfallsspelet, säger Jacobsson.

- Allting byggde på att Ilicic var involverad i allt som hände offensivt. De är mer centrerade i sitt spel. De har kanske inte den där naturliga kantspelaren som Ilicic varit. Det är stor skillnad nu.

Han utvecklar:

- Tidigare spelade de 4-2-3-1 och nu har de spelat 5-2-3. Vi vet inte exakt hur de kommer spela nu. Men de är possession-inriktade, de vill ha mycket boll och tålamod i spelet.

Jacobsson pekar dock ut en spelare med individuell spets som är på uppgång och kan bli ett hot mot Sverige; Benjamin Sesko. 19-åringen spelar till vardags i Red Bull Salzburg.

- Han är spännande. En stor forward som ändå har bra teknik, och han är en bra avslutare. RB Leipzig brukar ju plocka från Salzburg så det är väl inte omöjligt att en sådan kille hamnar där så småningom.