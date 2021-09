Sundgren: "Det som gör mig mest stolt - att jag krigat in i det sista"

På grund av att Emil Krafth ska bli pappa i närtid valde Janne Andersson att kalla in en extra högerback till den pågående VM-kvalsamlingen. Valet föll på Daniel Sundgren, som kommer göra debut i A-landslaget mot Uzbekistan under söndagen. Högerbacken startar inte men kommer få speltid, lovar Janne Andersson. - Det känns inspirerande och kul. Det här är något jag längtat efter sedan jag var liten. Det känns lite surrealistiskt. Jag har kämpat för det här och det är kul att jag får en belöning för allt slit jag lagt ner, säger Sundgren. Om kallelsen säger han: - Jag blev lite överraskad, men givetvis väldigt glad. Jag hade familjen på plats när Janne tog kontakt, så det var ett fint ögonblick. ANNONS - Nu gäller det att visa att jag är här för att tävla och jag ska inte ha allt för stor respekt. Det gäller att ta sin plats. Förra säsongen blev en succé för Sundgren, som presterade så pass bra i Aris att han pekats ut som den grekiska ligans bästa högerback. - Det är givetvis smickrande. Men jag är inte en sådan spelare som kommenterar mig själv så mycket. Det får andra kommentera. Men jag är givetvis nöjd med säsongen som varit. Sen känner jag inte att jag är slut här. Jag har mycket mer att ge. Läget var annorlunda sommaren 2020. Då satt Sundgren i Aris frysbox och fanns inte i dåvarande tränarens framtidsplaner. In kom en ny tränare, vilket förändrade allt. - Jag har fått speltid och självförtroende, vilket har gjort att jag kunnat prestera på planen. Det började med att nye coachen tog tag i mig första dagen, sa att han kände till mina kvaliteter och frågade om jag ville vara med på resan. Då hade jag inte så mycket annat val än att haka på. Och efter det har det bara gått uppåt. ANNONS - Jag har nästan alltid varit ganska stark mentalt, men jag sattes på prov, om man säger så. Jag hade några väldigt tuffa månader, men tränade ganska hårt på egen hand och gav mig fan på att jag skulle komma tillbaka. Det var ett tränarbyte som krävdes. Sundgren är stolt över att ha nått landslaget och beskriver varför på följande vis: - Jag har haft en far (Gary Sundgren) som tagit liknande steg i sin karriär och jag har alltid strävat efter att vara som farsan. Sen vill jag gå min egen väg så klart, men jag tror satt lite för stor press på mig själv kring att jag velat nå dit min far nått. Äntligen har jag uppnått det här. - Alla har vägar att gå, och jag har gått en väldigt speciell väg. Framför allt med tanke på att jag var väldigt sjuk ett tag också. Det är som gör mig mest stolt, att jag krigat in i det sista. ANNONS Ja, Sundgren drabbades av en blodpropp i lungan 2017. - Läkarna sa väl rakt ut att jag inte kunde spela fotboll mer, men med hjälp av föräldrar och folk runt omkring mig så hittade jag en lösning. Det har gjort att jag kunnat fortsätta göra det jag älskar mest.

Högerbacken spelade fram till säsongen 2016 i superettan med Degerfors. Därefter värvades han tillbaka till AIK och presterade på en nivå som tog honom till Grekland.

Sverige-Uzbekistan har avspark klockan 15.00 under söndagen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan stremas på cmore.se.