"Supersub" Schough om sin landslagsroll: "Varit mycket av den varan"

Olivia Schough har sedan 2013 varit en del av det svenska landslaget - och det har blivit en del mästerskap. Inför sommarens EM har hon varit en av spelarna som stuckit ut och visat att hon kan prestera när det gäller som mest.

I VM-kvalet mot Irland i Göteborg låg Blågult under med 0-1, sedan byttes Schough in och kunde servera en fin boll till Kosovare Asllani som gjorde att Sverige säkrade VM-spel 2023. Dessutom byttes hon även in i EM-genrepet mot Brasilien och skapade en hel del chanser, och stod för en del fina aktioner.

Hur ser du på rollen över att du blivit lite av en "supersub"?

- Jag känner mig liksom lugn inför uppgiften och är redo för vad som än händer. Jag har varit med i många mästerskap nu och vet att allt kan hända så det gäller att vara på tårna och vara redo för vilken uppgift man än får, säger hon och fortsätter:

- I landslaget har det varit mycket av den varan under mina år, och det har klart blivit en trygghet att jag vet att jag kan göra skillnad när jag kommer in. Men jag är lika redo om jag får starta också.

Vill du starta… eller vad föredrar du, startelva eller slutelva?

- (Skratt), det vore väl dumt att säga om jag inte ville starta. Men som sagt har vi ett otroligt lag och det är kul att spela på vilket sätt som helst.