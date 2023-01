Supertalangen som försvann - nu har Sise inlett ny karriär: "Vill hjälpa spelare"

Joe Sise, 33, kom för 14 år sedan fram som en stor talang i Halmstads BK och imponerade i allsvenskan. Sise hade även dessförinnan tränat med Barcelonas och Milans B-lag, men gick trots de tidiga framgångarna en lite mörk tid till mötes. Vintern 2012 flyttade han till den danska storklubben Nordsjælland, som samma år spelade i Champions League, och skadade sig under sin första träning, vilket blev starten på en skadefylld period med noll minuter fram till att han tog avsked under 2015.

Totalt sett gick det drygt fyra och ett halvt år utan fotboll, men Sise gav aldrig upp och spelade senare med IS Halmia på lite lägre nivå och Landskrona Bois i superettan innan han lade av 2019. Sise, som gjort 15 operationer under sin karriär, hade mycket i sig, men fick inte ut all sin talang på planen.

Nu kan Sise snart åter vara en person som det pratas om i svensk fotboll. 33-åringen har, ihop med två barndomsvänner, startat en agentur, vilket Hallandsposten var först med att rapportera om.

Sise berättar att de främst vill hjälpa spelare med deras fysiska och mentala hälsa, och på den vägen se till att de lyckas i sina karriärer. 33-åringen har själv erfarenhet av att jobba med mental träning.

- Min kropp gav inte mig det jag behövde, och jag behövde jobba mycket mentalt med Lars Ryberg, som är känd inom mental träning. Jag fick mycket hjälp av honom, samt av Zelko Rukavina (tidigare tränare). De såg en förortskille, som hade gått igenom ganska mycket som barn, och som behövde vägledning för att hantera fokus och känslor. Med rätt hjälp kan det bära hur långt som helst, även om det inte gjorde det för mig. Verktygen, som jag fått av mental träning, har inspirerat mig för livet, och om man jobbar rätt mentalt och fysiskt kan det bli jävligt bra, säger Sise till Fotbollskanalen.

Sise har även sedan tidigare en akademi med bland annat individuell träning för främst unga spelare, och har sett resultat hos, både lite yngre och äldre spelare som han hjälpt.

- Jag har sett det med egna ögon, då jag jobbat med vissa allsvenska spelare mentalt. Jag har jobbat med spelare som varit på bänken och läktaren, och de har kommit tillbaka och en del har i dag bud på sig från utländska klubbar. Jag har sagt att det garanterat kommer gå bra om vi lyckas förändra vissa saker, men det krävs att man är modig, ärlig, vågar gå in i sig själv och vågar se sig själv i spegeln för att se allt som är bra och mindre bra för att kunna påverka det, säger han.

I höstas var Sise och hans partners i agenturen på besök hos Barcelona och träffade chefsscouten Paulo Araújo med planen att samarbeta framöver kring spelare i Skandinavien.

- De har inte så jättebra koll på Skandinavien. De har någon scout som kommer i perioder och tittar, annars går de mycket på rekommendationer och det som hypas, men de känner att de missar för mycket i Skandinavien, då de aldrig riktigt hinner först. Vi känner att vi har väldigt bra koll runt om i Skandinavien, och framför allt i Sverige och i Danmark. När vi berättade hur vi jobbar med spelare och vilka resultat vi fått blev de väldigt imponerade och kände att det är det nya sättet att tänka.

Han fortsätter:

- De gillade oss som människor och vill ha bättre koll på den skandinaviska marknaden. Där tycker de att vi ska samarbeta med dem, och vi pratar ganska ofta med dem om spelare. Vi har "pinpointat" vissa spelare, som de sett och är imponerade av.

När Sise ser tillbaka på sin egen karriär känner han att det fanns mer som han kunde fått ut. Han nådde inte riktigt dit han ville, men gav samtidigt heller aldrig upp, och jobbade hårt för att komma tillbaka efter alla skador.

33-åringen tror till viss del att hans kämpaglöd kommer från hans barndom.

- Jag är en känslig människa, men jag är samtidigt väldigt stark. När jag väl känner sorg känner jag hundra procent sorg och när jag väl är glad känner jag hundra procent glädje. Jag har inget mellanting. Sedan har jag alltid haft extremt mycket energi, vilket hjälpt mig med att jag orkat träna. Jag gick också igenom tråkiga saker som barn med en skilsmässa med min mamma och pappa och sådana saker. Den sorgen vände då till en kraft när jag hittade fotbollen och var fyra-fem år. Jag kunde vara lite utåtagerande vad gäller känslor, och det var egentligen ett sårat barn. Någonstans lyckades jag vända på det, och jag har även minnen från det, säger han och fortsätter.

- Jag fick en superkraft i att jag aldrig ska ge upp, då jag fick lida tidigt känslomässigt. Mitt sätt att hantera det var att vara fysiskt aktiv, samtidigt som jag har en stark personlighet och vilja. Jag ser lösningar och är optimistisk, vilket är bra, även om det ibland också är bra att vara realistisk. Jag är en extrem optimist, vilket pushat mig hela tiden att komma tillbaka.

Sise vill därmed dela med sig av betydelsen av att vara mentalt stark, och vad det sedermera kan ge på planen i jakten på en framgångsrik karriär.

- Jag har haft 15 operationer, och jag fick bland annat en ny hälsena inopererad från en död människa. Då sa de att det inte blir en elitkarriär, att det inte skulle hålla, men för att jogga eller sådana saker. Då sa jag: "Om ni bara löser en bra operation kommer jag bo på gymmet och komma tillbaka". De sa då: "Gör du det är det otroligt", säger han och fortsätter:

- Jag bodde på gymmet med två-tre pass varje dag i två år, och körde mina mentala grejer, och sedan kom jag tillbaka och spelade i superettan. Det blev bara fem-sex matcher, men jag dominerade på träningar. Först skulle jag inte få provträna med Landskrona, men jag bad och bönade: "Snälla, ge mig chansen, så kan ni göra vad ni vill med mig sen". Jag fick tre träningar, dominerade och fick ett kontrakt, men sen höll inte ryggen, då jag hade en ryggskada, som inte blev bra. Då fungerade det mentala, och jag gav inte upp medvetet, då jag kämpade in i det sista. Jag har tagit med mig mycket av det, att väva in det tankesättet hos spelare.

Har du accepterat i dag att du inte fick ut allt av din talang, eller grämer det dig?

- Nej, jag grämer mig inte alls. Jag kommer alltid vara en kille som älskar fotboll och jag blir som ett barn när jag tittar på fotboll, även om jag i dag mest analyserar matcher. Jag tittar på detaljer och är väldigt inne i att utveckla saker. Jag får mest styrka när jag tittar tillbaka på vad jag hade kunnat bli.

I dag jobbar Sise som fritidspedagog och resurs på Näsbyparksskolan, ett stenkast från hans hem i Täby i Stockholm, men i framtiden är planen att arbeta med agenturen på heltid - och målet är glasklart.

- Vi vill hjälpa spelare att uppnå sin fulla potential och se den här unga grabben eller tjejen, som kanske kommit till oss vid 15 års ålder, jobbat, jobbat, jobbat och sedan flera år senare spelar på toppen ute i Europa, och kanske gått från allsvenskan och vidare. Vi vill hjälpa dem att gå hela vägen. När de förverkligar sina drömmar har vi förverkligat våra.