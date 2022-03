Svanberg om att kopplas ihop med Manchester City och Milan: "Inte så konstigt att det skrivs"

Mattias Svanbergs kontrakt med Bologna går ut nästa sommar och i italiensk media skrivs det att mittfältaren inte är så sugen på att förlänga. Samtidigt ska klubben villa sälja den här sommaren för att kunna casha in och inte tappa honom gratis när avtalet löpt ut.

- Så som läget är just nu så har jag ingen plan. Jag känner att jag trivs bra i Bologna. Jag har ett år kvar och har ingen brådska. Jag tar det som det kommer. Vad som händer… det beror på, och det gäller att prestera, säger han till Fotbollskanalen.

- Vi har inte inlett någon förhandling. Vi får se vad som händer.

Klubben har också sagt att man vill förhandla om ett nytt kontrakt med dig, sätter man press på dig då?



ANNONS

- Ja, så klart. Men det är så som det funkar. Om jag hade suttit i deras stolar så hade jag gjort samma sak. Det är en del av spelet utanför planen. Jag tar inte illa upp för det utan ser det mer som positivt att klubben vill förlänga.

I italiensk media har det skrivits om att klubbar som Inter, Milan och Manchester City följer Svanberg. Hur han ser på det?

- Jag tänker inte mycket på det. Det har varit så för mig under karriären. Det är inte så konstigt att det skrivs när man gör det ganska bra i Italien. Men det är roligare att skriva om sådana lag än om tio andra klubbar också är och kollar på en.

Vad är viktigt för dig när du ska ta ett beslut om var du ska spela?

- Jag tänker alltid på att jag vill vara på ett ställe där jag får spela. Jag har insett det under tiden utomlands. Det gör mycket med hur man mår, psykiskt och så. Det är viktigt att klubben tror på en, vill ha en och spela en. Så det är prio ett. Sedan finns det ju andra faktorer också, men det är viktigast.

ANNONS

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.