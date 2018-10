"Svennis" om kritiken mot Nations League: "Kanske för mycket av det goda"

Liverpool-tränaren Jürgen Klopp uttalade sig nyligen kritiskt om Nations League, då han tycker att det är den "mest meningslösa turneringen i världen". Det blev därefter lite av en "snackis" i fotbollsvärlden, då Janne Andersson fick berätta att han tycker att "det är bra med tävlingsmatcher", samtidigt som Spaniens förbundskapten Luis Enrique i dag uttalade sig om att han tycker att det är en "väldigt attraktiv turnering".

Englands förre svenske förbundskapten Sven-Göran Eriksson förstår båda parter, men ser också en fara i att spelarna möjligen matchas för hårt med många tävlingsmatcher.

- Om du är förbundskapten, så är det på riktigt. Det är värdelöst att spela en massa vänskapsmatcher. Det var bra för att du kunde ändra i laget och se andra spelare, men i någon match med England bytte jag elva spelare i paus och då vill jag minnas att Blatter (Sepp, tidigare president i Fifa) tog ett beslut om att man bara fick byta sex spelare i en vänskapsmatch. Jag tog vänskapsmatcherna till att experimentera och titta på andra spelare, men nu är det bättre, säger han till Fotbollskanalen.

- Sedan hamnar du i en annan fråga om det blir för mycket fotboll för de bästa spelarna som spelar i Champions League, landslag och så vidare. De får en väldig massa matcher och alla är viktiga. Jag hörde att han (Jürgen Klopp) var ute efter det och han har ganska rätt i det. Det blir kanske för mycket av det goda, fortsätter han.

Vidare tror "Svennis" att Sverige har bra möjligheter i kväll till att besegra Ryssland i gruppspelsmötet i Kaliningrad i Nations League.

- Jag tror väl att Sverige ska kunna klara av Ryssland, även om Ryssland överraskade och var bra i VM. Det var dock Sverige också, men om vi vill vara med där uppe och slåss, så måste de vinna matchen. De får i varje fall inte förlora, säger han till Fotbollskanalen.

Han tycker däremot att det är fel att sätta press på Sverige efter förlusten mot Turkiet, då han i grund och botten tycker att det handlar om att ta sig till EM 2020.

- Jag tror inte att man ska döma landslaget efter sådana här matcher som Turkiet och Ryssland. Det är först efter de kvalar in till nästa stora turnering som är EM och hur de kommer att klara sig där. Det är vad det handlar om i slutändan.

Samtidigt tror han att det vore viktigt med en seger för landslaget.

- Jag tror att det är väldigt viktigt med en seger. Det gick inte bra mot Turkiet. Det är en tävlingsmatch, inte liv eller död, men ändå viktigt. Då stiger stämningen. Ni behandlar laget bättre, så absolut, och självklart även bättre för Janne (Andersson).

Hur tror du att matchen slutar?

- 1-1.

Sveriges möte med Ryssland börjar klockan 21.45 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på C More.