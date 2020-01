Svensk fotboll först ut i arbetet med säkerhet mot terror: "Måste öka medvetenheten"

Strax efter dådet på Drottninggatan 2017 startade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en utbildning för att stärka upp den allmänna säkerheten och medvetenheten när det kommer till terrorism. Utbildningens första startgrupp blev idrottsföreningar och eventansvariga. Utbildningens syfte är att kunna förbereda organisationerna att arbeta förebyggande i sina verksamheter mot terroristdåd.

Hur hög är riskbilden inom svensk fotboll?

- Risken är ju en sammanvägning av hot, konsekvenser, en verksamhets sårbarheter och de skyddsåtgärder som man själv har satt in där risker finns. Det man måste komma ihåg är att risken finns i Sverige i termer av avsikt och förmåga, säger Daniel Hedman, som arbetar som polis för Nationella operativa avdelningen (Noa), till Fotbollskanalen.

Granskningen av risken för terrordåd gör Nationellt centrum för terrorhotbedömning. De parametrar man tittar efter är enligt en skala med fem olika nivåer där den mest akuta är “Mycket högt hot” och den lägsta “Inget identifierat hot”. Sverige har nu i flera år legat på den tredje nivån som innebär “Förhöjt hot”. Med tanke på den hotnivån menar Hedman att man inte kan utesluta att ett attentat sker och att alla verksamheter behöver göra analyser för att bemöta hot så väl de kan.

- Vad skulle det innebära för fotbollen? Det betyder att det kan ske något typ av attentat. Men ska man jobba med vettiga risk och sårbarhetsanalyser, konsekvensanalyser och säkerhetsskydd då behöver man försöka ställa sig dessa frågorna. Vad innebär det här för oss, den här hotbilden som faktiskt finns? säger Hedman.

Lena Sahlin som är säkerhetsansvarig på Riksidrottsförbundet har arbetat tillsammans med MSB och polisen, hon menar att tankarna kring eventuella hot ökade i samband med stora evenemang såsom allsvenska premiärer och slutspel. Det var det som gjorde att förbundet ville bli ytterligare utbildade inom säkerhetsfrågor gällande terror, berättar hon för Fotbollskanalen.

- Det är ett nytt tänk inom idrotten. I första hand kontaktade vi polisen, Nationella taktiska rådet (Noa), sedan kontaktade vi MSB. De hade redan börjat med den typen av utbildningar, men idrotten blev det första pilotfallet när det gäller de här frågorna. Så vi är glada att vi fick gå i bräschen. Det är ett väldigt bra projekt som vi håller på med 2019/2020, säger Sahlin till Fotbollskanalen.

De säkerhetschefer som har deltagit i utbildningen har nu i uppdrag att vara mer vaksamma, berättar hon.

- Vi har haft en bra uppslutning från fotbollen, framför allt från Stockholm, Göteborg och Malmö. Både centralt och från klubbar i olika divisioner. Fotbollen jobbar ju redan idag väldigt professionellt med säkerhetsfrågor överlag, det handlar mer om att tänka annorlunda. För alla jobbar ju idag professionellt och har evakueringsplaner ifall det börjar brinna osv. När det kommer till terror kan det ju handla om att det smäller utanför en arena och då måste man kunna inrymma folk istället för att utrymma t.ex ta ner alla på fotbollsplanen, så det blir lite nytänk, säger Sahlin.

Av de allsvenska klubbarna så är Malmö FF en av de som arbetat aktivt med denna typ av säkerhetsläge sedan ett tag tillbaka, men tycker att utbildningen är bra för alla att ha med sig.



- Framförallt inför CL-matchen mot Paris Saint Germain 2015 blev frågan aktualiserad eftersom terrordådet på Stade de France skedde bara några veckor innan matchen. Även vid EL-matcherna mot turkiskt och israeliskt motstånd aktualiserades frågan, men mer utifrån en generell risk kopplad till händelser som lagen och länderna tidigare drabbats av. Allmän kunskap om riskerna och de tillhörande rutinerna, där terrorism är en av dessa, vid ett evenemang, är den del av den utbildning alla våra värdar genomgår inför anställning hos MFF säger Malmö FF:s säkerhetschef Peter Narbe till Fotbollskanalen.

Örebro SK:s Eventansvariga Sandra Almqvist har själv inte deltagit i säkerhetsutbildningen men den utomstående säkerhetschefen Mattias Petersson har. Almqvist berättar att de inte hunnit återkoppla sedan utbildningen men att frågan om säkerheten mot terrorism stärktes redan i samband med dådet på Drottninggatan.



- Jag vet inte om vi jobbar aktivt med frågan, men det är något som vi alltid har med i säkerhetstänket. En skillnad som vi har gjort när jag började, var att tidigare hade vi en parkering för media precis där insläppet var för vår hemmapublik. Allt sådant har vi flyttat, så allt utanför vår arena är bilfritt tre timmar innan match. Det är för att ingen bil eller lastbil ska kunna köra in på området när det går väldigt mycket folk. Personalen och publikvärdarna har vi ett extra möte med varje år där vi pratar om just de här frågorna. Tex. var ska man känna på kroppen och veta vad letar man efter. Vad potentiella terrorister tar med in på arenan är ju också sådant de söker efter. Men jag tror den största grejen är, med tanke på det som hände i Stockholm, att kunna se till att bilar inte kan köra in på arenan. Vi sätter upp staket också för att man inte ska kunna det. Sedan håller publikvärdarna och säkerhetspersonalen utkik efter sådant också på arenan. Då vi anställer ett oberoende säkerhetsbolag så söker deras ansvariga Mattias Persson och hans team genom arenan innan varje match, där de har olika punkter de kollar, som de vet att man kan gömma saker.

Vad händer om någon kommer in på arenan och polisen anser att det är ett hot?

- Då tar polisen över, all personal underställer sig polisen och de tar besluten.