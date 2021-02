Svenska landslaget visar intresse för Hammarby-back: "Det är grymt"

Cuppremiären mot AFC Eskilstuna i lördags vann Hammarby med 4-1. Ett fall framåt i arbetet med att sätta lagets nya spelsätt, enligt vänsterbacken Mohanad Jeahze.

Numera spelar Bajen 4-3-3 med en sittande mittfältare och tränaren Stefan Billborn vill gärna att ytterbackarna, "åttorna" på mittfältet och ytterforwards roterar på planen.

Och Jeahze är optimistisk inför nya säsongen.

- Det känns bra. Jag börjar komma in i det fysiskt och jag börjar förstå den nya rollen mer och mer, vad Stefan vill få ut av den. Det kommer nog bara bli bättre och bättre ju mer vi spelar, säger 23-åringen.

Stefan vill att ni får till rotationer, hur fungerar det?

- Exakt. Det fungerar bra. I början satt det inte riktigt, men nu börjar det sitta mer och mer. Det känns bra.

Vad kan du bli för typ av ytterback i det här systemet?

- Jag tror att jag kommer komma till fler och fler poänglägen. Offensiven var lite rostig mot AFC men jag tror den här rollen kommer passa mig bättre än den tidigare, för jag kommer in lite mer centralt i planen. Det gäller bara att värdera lite bättre.

Känner du dig given till vänster i backlinjen just nu?

- Man känner aldrig sig 100 procent given i en så här stor klubb. Gör man inte det tillräckligt bra finns det bra ersättare bakom en. Jag måste vara på tårna hela tiden, men jag känner att jag börjar få bra relationer ute på planen.

Vad har du för förväntningar på den här säsongen för din del?

Svaret kommer snabbt och är tydligt:

- Jag vill vinna med Hammarby. Jag vill vinna varje match.

- Förra året var vi lite sargade. Vi hade lite dåligt självförtroende i truppen och så. Men vi kände ändå: ”Det är är inte vi”. Så vi gick på ledighet, alla tog tag i sig själva och kom tillbaka starka. Man märker att vi är motiverade.

Nyligen rapporterade fotbolldirekt.se att svenska A-landslaget tagit kontakt med Jeahze då han också har möjligheten att representera Irak, som vill ta ut ytterbacken i sitt landslag.

- Det stämmer att vi har kontaktat honom och visat att vi har information om Irak. Han har ju spelat U-landskamper för Sverige så det är klart att det är ett intressant namn, sa landslagschefen Stefan Pettersson till sajten.

Jeahze själv berättar att han valt att avvakta med spel för Irak, för att eventuellt kunna representera Sverige någon gång i framtiden.

- Det är inte så att de (Sverige) har ringt och sagt: ”Vi ska ta ut dig i nästa trupp”. De har följt mig och tycker att jag gjort det bra. De har framfört sina åsikter och jag har sagt mitt. Jag har tackat nej till läger med Irak. Jag känner inte att jag behöver fatta det här beslutet i år i alla fall, säger Jeahze till Fotbollskanalen.

Du håller dörren för Sverige öppen?

- Exakt. Jag har inte bråttom att ta det steget. Men vi får se. Jag fokuserar mest på Hammarby. Jag vill inte till andra sidan världen, spela matcher där, göra en träning med Hammarby och sen spela match. Jag tror det kan ta lite på mig. Och det är ett viktigt år för oss alla.

Oavsett om det leder till spel för Sverige någon gång framöver - hur känns det att SvFF visar intresse?

- Det är klart att det känns bra. Jag hade ett bra snack med Stefan (Pettersson). Det känns som en boost inför det här året. Det är grymt.

Är det en dröm du har, att få spela för Sverige?

- Ja, självklart. Jag har varit med i ungdomslandslagen från P16 och framåt, förutom U21. Så det är klart att jag har en dröm om att representera Sverige. Men det är inget som jag ser som nära i dagsläget eller lägger stor vikt vid. Jag vill göra det bra här i Hammarby. Allt som kommer efter det är en bonus.