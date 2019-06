Svenska smällen - Janogy skadad och spelar inte mot USA

Madelen Janogy hoppade in i genrepet mot Sydkorea och gjorde matchens enda mål och hoppade också in i VM-premiären mot Chile och fastställde slutresultatet till 2-0. Mot Thailand spelade hon hela andra halvlek och var nära att bli tvåmålsskytt. Röster har höjts för att Janogy borde starta mot USA – men nu står det klart att hon inte kommer till spel.

- Madelen har under veckan känt av en lättare muskelskada i låret och under kvällen har vi beslutat att vila Madelen från spel under morgondagen. Vi räknar med att Madelen kommer fortsätta delta i full kollektiv träning på lördag när laget börjar förbereda sig inför måndagens åttondelsfinal, säger landslagsläkaren Houman Ebrahimi.

Janogy kommer att vara med i matchtruppen mot USA, men inte få någon speltid. Vidare kommer hon att träna för fullt på lördag.

Sverige ställs mot USA i den sista gruppspelsmatchen i VM i morgon, torsdag. Mötet ses på TV4, C More Fotboll samt cmore.se. Sändningen börjar klockan 20.00 och matchen startar klockan 21.00.