Svenska utspelet – matchen i Oslo var sämsta insatsen i kvalet: ”Vi var ändå värda att vinna"

I mars spelade Sverige 3-3 mot Norge i Oslo efter att man låg under med 0-2, hämtade upp och vände innan Norge kvitterade till 3-3 i den 96:e minuten.

- Det var ingen bra insats. Men samtidigt är det ett styrkebesked att vi är nära att vinna matchen fast vi inte kommer upp i den nivån som vi ska komma upp i. Så vänder vi tvåmålsunderläge men sedan kvitterar Norge på den sista sparken. Vi gjorde ingen bra match men kan ändå ta med oss mycket från den matchen. Men det är en av de sämre insatserna, säger Robin Olsen.

Albin Ekdal förväntar sig en tuff kamp på det centrala mittfältet, men han tror att Sverige kommer att göra en bättre insats nu än den i Oslo.

- Senast var det en ganska jämn match på det centrala mittfältet. Det var ganska mycket långt spel från Norge, så det var mycket andra bollar. Norge är fysiskt starka. Vi gjorde väl ingen toppmatch där så jag hoppas att vi gör en bättre match i morgon, säger Ekdal.

Är ni beredda på att det kan bli så den här gången också med mycket långbollar över er på det centrala mittfältet så att ni får kampa om andra bollar?

- Ja absolut. Norge har duktiga huvudspelare och spelar väl lite längre än vad vi brukar göra. Man är alltid beredd på mycket kamp i fotboll men kanske lite extra nu med andra bollar och sådant som dimper ner hos oss innermittfältare.

Hur ser du på er insats senast mot Norge?

- Vi gjorde ingen jättematch men var ändå värda att vinna den. Vi förväntar oss en bättre match från vår sida i morgon och inte släppa till tre mål.

- Jag tror att Norge kommer att låta oss ha bollen. Tror de kommer satsa på omställningar, lite längre bollar och mycket duellspel. Planen var katastrof i Oslo och det var svårt att rulla. Så det var det inte så konstigt att man föll in i deras spel. Nu ser mattan bättre ut och vi har visat att vi är bra på att rulla boll. Jag hoppas att vi kan ha ett högt bolltempo och tålamod. Kombinationsspelet framåt har funkat bra det senaste. Mot Färöarna skapade vi mycket och gjorde fyra i första.

Varför är ni ett bättre lag?

- Vi är ett bättre lag. Vi har spelat VM och EM på sistone, Norge har inte gjort det. Som lag är vi bättre.

- Vi har en otrolig lagsammanhållning och jobbar för varandra till hundra procent. Antar att Norge jobbar likadant, men vi är nog lite bättre på just den biten. Vi är många som har spelat ihop länge. Vi har ofta liknande startelvor så vi känner varandra väldigt bra. Det kanske spelar in. Vi har ett go och en väldigt bra känsla för varandra, både på och utanför planen och det är viktigt i ett lagspel, att man krigar för varandra och det har det här laget gjort i många år.