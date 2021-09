Svenske stjärnan tar inte på sig favoritskap: "Grekland är fortfarande Grekland"

Är Sverige favorit mot Grekland i VM-kvalet under onsdagen? Nej, säger Viktor Claesson.

- Det skulle jag inte säga. Inte borta mot Grekland. Även om de haft det lite turbulent är det fortfarande i Grekland, kommenterar Blågult-yttern.

- För mig är det ganska mycket en 50/50-match på förhand.

Mittfältskollegan Mattias Svanberg svarar följande på frågan om vilket lag som är favorit att ta hem de tre poängen:

- Grekland har hemmaplan och är pressat. Samtidigt känner jag att vi är ett bättre lag. Jag tror på oss.

Grekland vann EM 2004 och kvalificerade sig till en rad mästerskap därefter. Men laget var exempelvis inte med i EM i somras och är just nu inne i en tung period. Förbundskaptenen Johan van't Schip är pressad efter att bara ha skrapat ihop tre poäng på de tre inledande kvalmatcherna.

Men trycket på det grekiska landslaget vill Sverige inte bry sig om inför onsdagens match i Aten.

- Det är ingenting vi fokuserar på. Vi ska försöka göra vår match så bra som möjligt. Sen kanske det hända saker taktiskt, att de vill förändra saker eftersom de inte fått resultat med sig, säger Viktor Claesson.

- Förhoppningsvis tar vi hem vinsten men det blir tufft. Det är på bortaplan.

Blågult har inlett VM-kvalet med tre raka segrar.

- Vi har satt oss i ett väldigt bra läge men vi är ödmjuka och fortsätter vi inte jobba hårt så kan vi förlora mot alla lag. Det är vi medvetna om. Vi vill ta vara på det här läget nu.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.