Svenskorna utanför nomineringarna till världselvan: ”Det är märkligt”

I dagarna släppte FIFPRO sin lista över 23 spelare, framröstade av aktiva spelare som är medlemmar i spelarfacket, som har chansen att slå sig in i världselvan. Ute i Europa har flera svenskor haft ett bra år, dessutom tog man sig till semifinal under sommarens EM i England, trots det har ingen svenska lyckats slå sig in i listan – något som måste vara för första gången någonsin.

Det förvånar Nathalie Björn och Filippa Angeldahl.

- Jag tycker att vi har världsklasspelare i Sverige, så jag är lite förvånad över att vi inte är med, säger Björn.

- Det är konstigt. Så som vi har presterat och med spelarna vi har i laget tycker jag att några ska vara med. Det är märkligt, säger Angeldahl.

Båda två menar vidare att om de hade fått peta in någon så hade det framför allt varit Fridolina Rolfö.

- Jag blir glad av att höra det. Sedan lägger jag inte så mycket fokus i det, jag känner att prestationerna med laget är viktigare än individuella utmärkelser, men så klart gör det en stolt och glad att hamna på sådana listor, säger anfallaren till Fotbollskanalen.

Hur ser du på att inga svenska spelare har tagit en plats?

- Man funderar alltid på listor och hur det ser ut, jag tycker att vi har många skickliga spelare. Samtidigt kanske det säger att vi inom svensk fotboll måste spetsa till oss och få fler spelare som är på toppnivå ute i Europa. Jag tror att vi har möjlighet till det, att skapa fler svenska spelare som är på toppnivå.

Zecira Musovic:

- Jag har inte sett listan. Men det är trist att det inte finns några svenska spelare, jag hejar på att alla i svenska landslaget ska komma med och fylla upp. Men det är spelarna som väljer och i år var det ingen svensk, då får vi göra det bättre nästa år.

Den 27 februari står det klart vilka som har slagit sig in i den slutgiltiga elvan.