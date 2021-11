Sverige blev grupptvåa - så tar sig Blågult till VM

Sverige lyckades inte besegra Spanien under söndagen i Sevilla och därmed väntar play off-spel i mars nästa år om en plats i Qatar-VM 2022. Först får Sverige spela en play off-semifinal och sedan en potentiell play off-final om en plats i mästerskapet.

Till play off går de tio grupptvåorna från VM-kvalet, där Sverige räknas in, samt de två högst rankade gruppvinnarna från Nations League. De tolv nationerna delas in i tre slutspelsträd med fyra lag i vardera, där de sex bästa grupptvåorna blir seedade och får spela sina semifinaler på hemmaplan. Play off-slutspelet avgörs genom enkelmöten i semifinalerna och i finalerna, där segrarna i de tre finalerna går till VM.

Vilka landslag som möter varandra i play off-spelet lottas den 26 november i år och sedan spelas play off-semifinalerna den 24 mars och play off-finalerna den 29 mars 2022.

Landslagen som hittills är klara för play off-rundan:

VM-kvalet, grupptvåor (10 platser): Sverige, Portugal (seedat), Skottland, Ryssland (seedat), Nordmakedonien (oseedat), Wales (antingen som grupptvåa eller via Nations League), Tjeckien (antingen som grupptvåa eller via Nations League).

Nations League (2 platser): Österrike (oseedat).

I dagsläget är även Schweiz på andra plats i grupp C, Finland på andra plats i grupp D, Turkiet på andra plats i grupp G och Polen på andra plats i grupp I. De skulle också kunna hamna i play off-rundan, men det är inte helt klart. En omgång återstår i de grupperna.

Sex grupptvåor seedas, som nämnt ovan, i play off-lottningen medan fyra grupptvåor plus två landslag från Nations League är oseedade i play off-spelet. Ännu är det inte helt klart vilka landslag som seedas, då kvalspelet inte är färdigspelat.

Ryssland och Portugal är hittills de enda nationerna som är helt klara som seedade landslag, medan Nordmakedonien och Österrike är de enda landslagen som är helt klara som oseedade inför lottningen.

Sverige får vänta på definitivt besked om landslaget blir seedat eller ej.