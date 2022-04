Sverige en match från VM - förnedrade Georgien med 15-0

Sverige gick in till torsdagens VM-kvalmatch borta mot Georgien med fem segrar av fem möjliga i kvalspelet. Georgien stod i sin tur på noll poäng och noll gjorda mål på sina fyra matcher - och klasskillnaden mellan lagen var stor.

Blågult tog ledningen redan efter tre minuters spel när Fridolina Rolfö hittade nätet med ett skott från straffområdeskanten. Bara fyra minuter senare fyllde Filippa Angeldahl på till 2-0 med ett klassavslut från distans och sedan rullade det bara vidare.

Med knappa kvarten spelad rann Blackstenius igenom och placerade in 3-0. Ett par minuter därpå fick Linda Sembrant fira ett mål i sin landslagscomeback efter korsbandsskada när hon tryckte in 4-0 från nära håll. Innan halva första halvlek var spelad hann Blackstenius också nicka in 5-0 på en hörna när hon blev tvåmålsskytt.

ANNONS

Förnedringen fortsatte sedan när Amanda Ilestedt nickade in 6-0 några minuter senare. Målfesten rullade vidare när Jonna Andersson följde med in i straffområdet och skallade in 7-0 efter en halvtimme och lite senare krutade Angeldahl in 8-0 med sitt andra mål.

Hurtig fyllde på till 9-0 när hon slog in en retur i öppet mål lite senare och blev därefter tvåmålsskytt till 11-0 kort före paus. Däremellan hann Angeldahl fullborda sitt hattrick när hon gjorde 10-0.

I paus gjorde Blågult ett trippelbyte när Kosovare Asllani, Rebecka Blomqvist och Nathalie Björn ersatte Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius och Caroline Seger. Det svenska speltempot kom av sig i andra halvlek och det dröjde ända till den 67:e minuten innan Blomqvist nickade in 12-0.

Asllani fyllde på med två mål, varav ett från straffpunkten, innan inbytte Olivia Schough fastställde slutresultatet till 15-0 på stopptid. Därmed blev det inget nytt målrekord, då Sverige besegrade Azerbajdzjan med hela 17-0 sommaren 2010. I stället blev det "bara" damlandslagets näst största seger någonsin.

ANNONS

Sverige toppar nu kvalgruppen på maximala 18 poäng och blir klart för VM 2023 vid minst en poäng hemma mot Irland på Gamla Ullevi den 12 april.

- Vi får maximal utdelning i första halvlek och sedan försöker vi hålla uppe tempot i andra halvlek och göra så många mål som möjligt, säger tremålsskytten Angeldahl till Viaplay och fortsätter:

- Man vet aldrig hur matchen kommer bli när man går in i den, men när vi får in bollarna i början slappnar man av lite och har bara roligt.

Angeldahl om matchen mot Irland:

- Det kommer bli en helt annan match. För oss gäller det bara att ladda om och gå in med samma självförtroende som till den här matchen.

Startelvor:

Georgien: Gabunia - Kvelidze, Sutidze, Tatuashvili - Chkartishvili, Danelia, Matveeva, Cheminava, Kalanadze - Tchkonia, Chichinadze

Sverige: Falk - Sembrant, Ilestedt, Eriksson - Rytting Kaneryd, Angeldahl, Seger, Andersson - Hurtig, Rolfö, Blackstenius.

ANNONS