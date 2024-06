Sverige föll mot Danmark - efter sent Eriksen-mål

Jon Dahl Tomasson ställde upp med en oväntad elva mot Danmark, där bland annat Jens Cajuste spelade vänsterback och Niclas Eliasson fick göra debut i landslaget.

Det började allt än bra för bortalaget på Parken, Köpenhamn. Matchen hann knappt börja innan danskarna tog ledningen i det nordiska derbyt. Blågult släppte in ett hörnmål efter dryga minuten. Målskytt var Pierre-Emile Højbjerg.

"Vi ska till Tyskland och det ska inte Sverige", gastade de danska supportrarna på läktarplats enligt Tipsbladet.

Men Sverige kom tillbaka. Alexander Isak kvitterade i den nionde minuten. Upprinnelsen till målet var att Jens Cajuste gick på avslut vid straffområdeskanten, varpå att det tog på täckande hemmaspelare. Isak snappade upp andrabollen, tog en touch och skickade in 1-1 bakom Frederik Rønnow.

Därmed bröt Alexander Isak sin måltorka i landslaget. Det var hans första mål sedan 5-0-segern mot Estland den 9 september förra året. Däremellan har Sverige spelat åtta landskamper, varav att Isak framträtt i tre, och det har gått 270 dagar sedan Estlandsmatchen.

En kvart in den första akten skapade Danmark ytterligare en het chans på en hörna. Christian Nørgaard gick mot förstastolpen, men nickade över.

Efter dryga halvtimmen rann Alexander Isak sånär igenom det danska försvaret, men han stoppades i sista sekund.

Sverige hade bekymmer på Danmarks fasta situationer. Under den första akten blev farligt nästan varenda gång som hemmaspelarna slog en hörna in i boxen.

Precis före paus fick Danmark frispark vid "halvcirkeln", Simon Olsson fällde Christian Eriksen. Eriksen tog frisparken själv och sköt ett lågt skott. Robin Olsen var med på noterna och räddade utan några som helst bekymmer.

Ställningen i paus var 1-1.

I paus gjorde Sverige två byten. Kaptenen Victor Nilsson Lindelöf och Simon Olsson klev av. In kom Hjalmar Ekdal och Hugo Larsson. Enligt Viaplay var Nilsson Lindelöf-bytet förutbestämt.

Andra halvlek han knapp börja innan Blågult skapade en fin chans. Hugo Larsson, som tagit sig in i straffområdet, spelade till Anthony Elanga som fick läge att avsluta. Elangas avslut gick utanför målramen. Kort därpå dök bollen upp framför Dejan Kulusevskis fötter efter en tilltrasslad situation. Tottenham-spelaren testade från nära håll, men även det avslutet gick utanför.

Hjalmar Ekdals tid på planen blev kortvarig. Efter fem minuter satte han sig ner i gräset och fick låret lindat. Dessförinnan hade han försökt täcka ett skott när Rasmus Højlund sköt utanför. Mittbacken kunde inte spela vidare och han bars ut på bår. Carl Starfelt ersatte.

En kvart in i matchens andra akt var det nära mål för blågul del. Bollen tog ett virrvarr in i straffområdet, där Niclas Eliasson till slut kunde testa avslut ur snäv vinkel. Det vållade vissa bekymmer för Rønnow, som var tvungen att tippa till hörna.

Sveriges mattades av mot slutet och Danmark tog över. Med mindre än tio minuter kvar ropade hemmalaget på straff. Carl Starfelt och Jens Cajuste hamnade i en duell med Joakim Mæhle, som gick i gräset. Situationen blev ett ärende för VAR-rummet och där blev domslutet friande.

I slutminuterna fick danskarna utdelning för den press de skapade under den andra delen av akt två. Christian Eriksen avancerade och borrade 2-1 bakom Robin Olsen med ett avslut någon meter utanför straffområdet.

Det blev matchens sista mål och Sverige föll alltså med 2-1 i det nordiska derbyt. På tilläggstid hade dock Blågult ett kanonläge. Emil Holm blev fri med Anthony Elanga, men han den förre Blåvitt-backen tog alldeles för god tid på sig och chansen rann ut i sanden.

- Det känns tungt med förlust, att släppa in ett så sent mål i matchen. Men jjag tycker vi gör en bra match. Vi har också otur med skador och behöver byta in två mittbackar. Det är mycket som går emot oss också, men jag tycker vi kämpar hela vägen, säger Cajuste till Viaplay och fortsätter:

- Vi spelar som ett lag och vi visar oss för bollen. Sedan kanske vi blir lite trött mot slutet, men tycker vi gjorde många bra grejer.

Svenske förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson var trots förlusten ganska tillfreds.

- Jag hatar att förlora, men jag är ganska nöjd med insatsen. Jag tycker grabbarna spelade bra fotboll och man ser sakerna vi jobbar på, säger han till Viaplay.

Dansken medgav att han hade en udda känsla inför matchen, att ställas mot sitt hemland.

- Veckorna före matchen och före dagen var det en konstig känsla. Men när vi kom hit så var den känslan borta, jag tänkte bara på matchen och att se Sverige spela fotboll. Det tycker jag vi gjorde ganska bra, säger Dahl Tomasson.

Alexander Isak efter slutsignalen:

- Det är lite blandade känslor. Spelmässigt gör vi en bra match. Jag tycker vi spelar bra, så som vi vill, och skapar mycket chanser. Det är bara den sista passningen och den sista delen som kanske inte var jättebra. Sen negativt för att vi inte vinner. Vi förlorar matchen och oavsett om vi jobbar för att bli bättre och det är en process vill man alltid vinna. Det är klart att det suger lite, säger Alexander Isak till Viaplay.

Sverige spelar härnäst på lördag och då är det Serbien som står för motståndet på Friends Arena.

Startelvor:

Danmark: Rønnow - Kristensen, Andersen, Vestergaard - Bah, Højbjerg, Nørgaard, Eriksen, Mæhle - Wind, Højlund.

Sverige: Olsen - Krafth, Hien, Nilsson Lindelöf, Cajuste - Salétros, Olsson - Eliasson, Kulusevski, Elanga - Isak.