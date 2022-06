Sverige föll mot Norge igen - chansen på gruppseger borta för Blågult

På söndagskvällen tog Norge emot Sverige i Nations League-gruppspelets fjärde omgång. Blågult var då på jakt efter revansch för förra veckans 2-1-förlust mot norrmännen på Friends Arena när det nu var dags för returmötet på Ullevål i Oslo.

Förbundskapten Janne Andersson fick klara sig utan avstängda duon Mattias Svanberg och Kristoffer Olsson, samt Joakim Nilsson som ådragit sig en skada. Glädjande för Blågult var dock att Dejan Kulusevski och Emil Krafth var tillbaka från avstängning.

Inför avspark drabbades Sverige av ett bakslag. Ludwig Augustinsson kom inte till spel på grund av en "muskulär känning", i stället ersatte Gabriel Gudmundsson som vänsterback i startelvan.

Blågult inledde piggt och skapade tidigt en farlig målchans. Robin Quaison fick bollen i ett bra läge efter en hörna, men skottet gick högt över. Ingen utdelning där, i stället var det Norge som tog ledningen. I elfte minuten nådde Erling Braut Haaland först på ett inlägg, i duell med Hjalmar Ekdal, och nickade in 1-0.

Norge fortsatte att pressa Blågult och skapa målchanser. 20 minuter stod på klockan när Mats Møller Dæhli drev in i straffområdet och testade skott, men Robin Olsen stod för en bra räddning. Alexander Sørloth nickade returen över. Precis innan halvtid hade Sverige en jättechans att kvittera. Gudmundsson fick bollen i central position och testade ett skott som gick tätt utanför.

I inledningen av andra halvlek fick Norge straff. Robin Olsen hade omkull Sørloth, och efter en VAR-koll valde domaren att peka på elvameterspunkten. Fram klev Erling Haaland som gjorde 2-0 och sitt andra för dagen. Det var den blivande Manchester City-spelarens fjärde mål mot Blågult på två matcher.

Med halvtimmen kvar att spela valde Janne Andersson att göra ett trippelbyte. In kom Viktor Claesson, Viktor Gyökeres och Anthony Elanga - vilket gav effekt. Kort därefter reducerade Blågult efter att Dejan Kulusevski spelat fram Emil Forsberg som läckert sköt in 2-1.

Sverige lyckades dock inte komma närmare än så. I slutminuterna spelade Haaland fram Alexander Sørloth som nickade in Norges tredje mål. På tilläggstid fastställde Viktor Gyökeres slutresultatet till 3-2.

Blågult inkasserade sin tredje förlust i Nations League-gruppspelet. Därmed är chansen på gruppsegern, som betyder uppflyttning till A-divisionen, borta. Detta då avståndet på sju poäng upp till gruppledaren Norge är ointagligt med två matcher kvar att spela.

Förbundskapten Janne Andersson var besviken efter slutsignal:

- Vi är med i den här matchen också men vi blir hårt straffade några gånger av individuell skicklighet. Vi ligger lite fel taktiskt första 20 och får inte tag på deras "sexa". Vi justerar och kommer in i matchen, men sen är det individuell skicklig där Haaland på ett inlägg trycker sig fram och gör mål, säger han till Viaplay.

- I paus kändes det ganska bra och vi går ut och är med, sen får vi straffen (emot oss) efter en konstigt situation så är det 2-0. Vi gör byten, får in energi och är på väg tillbaka och sen kommer 3-1. Det faller emot oss på ett konstigt sätt. Taktiskt och strukturmässigt tycker jag det är helt okej, men en del missar kostar oss mycket.

Sverige har nu tre raka förluster, två mot Norge och en mot Serbien.

- Vi är inte bättre än så här, har vi förlorat tre matcher så har vi gjort det. Sen får vi titta på… Vi får in Gudmundsson en kvart innan avspark, räkna antalet landskamper i vår backlinje - med all respekt. Och de ska möta Haaland. Det blir några läropengar. Det är ett ganska orutinerat lag just nu. Sen tre förluster, det är inte kul att förlora.

Janne Andersson har haft en tuff samling med skador och återbud:

- Jag tycker inte att jag har fått chansen fullt ut senaste halvåret, och det var samma i mars (VM-playoffet) egentligen. Får några gubbarna i dag mer stabilitet kan det bli hur bra som helst, men det har varit lite för mycket på en gång.

Dejan Kulusevski menar vidare att man ska ha mycket tålamod med spelet, men att det finns delar av det som måste förbättras. Där pekar han framför allt på spelet utan boll.

- Man ska ha mycket tålamod, som jag sa efter första matchen. Sedan måste man ändra på grejer, grejer som inte är okej. Det måste vi göra, säger Kulusevski till Fotbollskanalen.

Vad är det som inte stämmer?

- När vi inte har bollen.

Du pratar om misstag. Hur kan det bli så många?

- Nej som jag sa, det är lite orutinerade spelare. Spelare som jag tycker gjorde det jättebra. Så kanske lite nervositet, vi släpper in mål i fel lägen. Men det är inte det viktiga, jag tycker att det stora problemet är spelet när vi inte har bollen.

Norges lag: Ørjan Håskjold Nyland - Julian Ryerson (66' Marcus Pedersen), Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Fredrik André Bjørkan - Sander Berge, Morten Thorsby (66' Patrick Berg) - Alexander Sørloth, Martin Ødegaard (66' Kristian Thorstvedt), Mats Møller Dæhli (57' Mohamed Elyounoussi) - Erling Braut Haaland (89' Veton Berisha).

Sveriges lag: Robin Olsen - Emil Krafth, Edvin Kurtulus (85' Sotirios Papagiannopoulos), Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson - Jesper Karlström (58' Viktor Claesson), Jens Cajuste (83' Magnus Eriksson), Emil Forsberg - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (58' Viktor Gyökeres), Robin Quaison (58' Anthony Elanga).