Sverige kan bli klart för åttondelsfinal - redan i kväll

Läs även: Stort drama väntar: Här är ALLA förutsättningar inför sista gruppspelsomgången i EM

Inför Sveriges avslutande gruppspelsmatch mot Polen på onsdag är det väldigt mycket som kan hända i form av avancemang. Efter Polens kryss mot Spanien kan Sverige vinna gruppen, men de kan också komma trea.

Under måndagen spelas fyra matcher, och tre av dem kan göra så att Sverige blir klart för åttondelsfinal redan under måndagen. Matchen mellan Ukraina och Österrike i grupp C får inte sluta oavgjort, samtidigt som det krävs att Danmark vinner över Ryssland eller att Belgien slår Finland i grupp B.

ANNONS

Om kvällens resultat blir som ovan förklarat kan Sverige som sämst bli en av de fyra bästa grupptreorna, vilket alltså innebär avancemang till åttondelsfinalen.

Matchen mellan Sverige och Polen sänds i TV4 och på C More med start 17:00 på onsdag - du kan se den här".