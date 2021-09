Sverige medger osäkerhet - redo för grekiska omkastningar: "Lite Spanien-light innan"

De senaste månaderna har Grekland, som Sverige ställs mot i VM-kvalet under onsdagen, spelat med en fembackslinje och satsat på en försiktig spelstil. Men efter bara tre poäng på de tre inledande kvalmatcherna är det grekiska landslaget och dess förbundskapten Johan van't Schip under press.

Därför vacklar Blågult i sina tankar kring vad man ska förvänta sig spelmässigt av motståndet i Aten.

- Kan du garantera att de spelar med en fembackslinje?

Frågan ställde Sveriges förbundskapten Janne Andersson på tisdagens presskonferens inför matchen när han fick en fråga om backlinjen.

- De har spelat 4-2-3-1 innan och nu känns det som att de inte riktigt är nöjda med hur det sett ut. Därför känns det lite osäkert kring hur de kommer ställa upp. Vi får se.

- Innan de gick över till en fembackslinje så var det lite Spanien-light över Grekland. De ville rulla nerifrån och spela igenom. Nu har det blivit ett lite rakare spel och 5-3-2. Kanske lägger de sig lågt men det kan också bli något helt annat.

Andersson fortsätter:

- Ibland är man mer osäker och ibland är man mer övertygad om hur motståndaren kommer se ut. Den här gången kanske det är lite mer osäkert.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.