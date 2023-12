Sverige rasar på världsrankningen

Det var i somras som Sverige stod för ett framgångsrikt VM. Det belönades med att man efter bronset rankades som världsetta. Sedan har det gått desto sämre.

Blågult har haft en tuff höst som innebar att man förlorade två av sina Nations League-matcher och att man för första gången någonsin missar OS. Samtidigt har Spanien och USA fortsatt dominera i sina respektive matcher.

Och när Fifa under fredagen presenterade sin nya världsranking stod det klart att Sverige inte längre toppar listan. Blågult rasar från första plats till en femteplats.

England, Frankrike, USA och Spanien går om där VM-mästaren Spanien toppar listan.

Sveriges svaga resultat i Nations League resulterade även i att Blågult kommer att få kvala för att hålla sig kvar i den högsta divisionen, där Bosnien Hercegovina väntar.

The final #FIFARanking of the year is here! 😁#FIFAWWC 2023 winners 🇪🇸 take top spot, while 🇺🇸 and 🇫🇷 climb the table. 👊