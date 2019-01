Sverige tog säker seger mot Sydafrika - Schough blev tvåmålsskytt

Sverige befinner sig på träningsläger i Sydafrika. Under torsdagen spelade landslaget en inofficiell match mot Sydafrika i tre perioder om 30 minuter.

Sverige hade inga bekymmer att besegra Sydafrika och en som var en bidragande orsak till det var Olivia Schough som gjorde två mål i 4-0-vinsten. De andra målen gjorde Mimmi Larsson och Mia Carlsson.

Förbundskaptenen Peter Gerhardsson såg positivt på att spela match istället för att ha ett "vanligt" träningspass.

- Det ger oss en möjlighet att titta på de taktiska delarna. Vi ser mer i matchform än vad vi kan göra på träning. Det var väldigt bra förra året, bra förberedelser inför den officiella landskampssäsongen och det tycker jag det är nu också, säger han i en kommetar på svenska fotbollsförbundets hemsida.

Sverige möter Sydafrika igen på tisdag, då i en officiell träningslandskamp.

Matchen mellan Sverige och Sydafrika på tisdag ser du på TV12 och C More Fotboll eller streamat på C More. Matchstart 18.00.