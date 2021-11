Sverige tror på svår väg till VM: "Två matcher som vi ska vinna mot förmodligen tufft motstånd"

Sverige förlorade med 0-1 mot Spanien och därmed väntar play off-spel om en plats i Qatar-VM 2022. Först får Sverige spela en play off-semifinal och sedan en potentiell play off-final om en plats i mästerskapet.



- Tufft såklart. Det är två matcher som vi ska vinna mot förmodligen tufft motstånd. Vi har lyckats den vägen förut. Det är viktigt att göra det bra i klubblaget fram till mars så att man har bra form när play off drar igång, säger Albin Ekdal.

Till play off går de tio grupptvåorna från VM-kvalet, där Sverige räknas in, samt de två högst rankade gruppvinnarna från Nations League.



De tolv nationerna delas in i tre slutspelsträd med fyra lag i vardera, där de sex bästa grupptvåorna blir seedade och får spela sina semifinaler på hemmaplan. Play off-slutspelet avgörs genom enkelmöten i semifinalerna och i finalerna, där segrarna i de tre finalerna går till VM.- Jag har inte tittat på det här med play off ännu. Jag har haft fullt fokus på matchen mot Spanien. Nu får vi smälta förlusten och sedan är det lottning nästa fredag. Så jag har inga tankar om det nu, säger Janne Andersson.Sverige tog sig till VM i Ryssland via play off och då besegrades Italien.- Det kommer förmodligen bli mot ett tufft motstånd, men vi vet att vi är bra och har gjort det förut, säger Victor Nilsson Lindelöf.Vilka landslag som möter varandra i play off-spelet lottas den 26 november och sedan spelas play off-semifinalerna den 24 mars och play off-finalerna den 29 mars 2022.

Landslagen som hittills är klara för play off-rundan:

VM-kvalet, grupptvåor (10 platser): Sverige, Portugal (seedat), Skottland, Ryssland (seedat), Nordmakedonien (oseedat), Wales (antingen som grupptvåa eller via Nations League), Tjeckien (antingen som grupptvåa eller via Nations League).

Nations League (2 platser): Österrike (oseedat).

I dagsläget är även Schweiz på andra plats i grupp C, Finland på andra plats i grupp D, Turkiet på andra plats i grupp G och Polen på andra plats i grupp I. De skulle också kunna hamna i play off-rundan, men det är inte helt klart. En omgång återstår i de grupperna.

Sex grupptvåor seedas, som nämnt ovan, i play off-lottningen medan fyra grupptvåor plus två landslag från Nations League är oseedade i play off-spelet. Ännu är det inte helt klart vilka landslag som seedas, då kvalspelet inte är färdigspelat.

Ryssland och Portugal är hittills de enda nationerna som är helt klara som seedade landslag, medan Nordmakedonien och Österrike är de enda landslagen som är helt klara som oseedade inför lottningen.

Sverige får vänta på definitivt besked om landslaget blir seedat eller ej.