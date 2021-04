Sveriges protest för mänskliga rättigheter

Under landslagssamlingen för herrlandslagen såg vi bland annat Norge och Näderländerna protestera mot Qatar-VM. Det hela grundar sig i ett avslöjande från The Guardian där de berättade att 6500 gästarbetare dött under förberedelserna inför turneringen, som avgörs 2022. Sveriges herrlandslag har valt att gå en annan väg och inte öppet protestera mot mästerskapet. Istället vill de komma framåt genom dialog med Amnesty och svenska byggarbetarförbundet, och föra vidare det till Qatar.

Damlandslaget valde en annan väg. Inför träningslandskampen mot USA gick de svenska och amerikanska spelarna ner på knäna, en aktion för mänskliga rättigheter.

- Vi tycker givetvis att det är bra att frågan (om VM i Qatar) uppmärksammas, men hur vi väljer att göra i morgon… vi tar ju ställning genom våra aktioner och genom att vi sitter här och pratar om att vi tycker att det är ett problem som bör uppmärksammas. Vi kommer också att knäböja i morgon, som lag, mot diskrimineringar och för mänskliga rättigheter, säger Magdalena Eriksson till Fotbollskanalen.

