Sveriges sista chans till EM - allt avgörs mot Serbien: "Kommer göra allt vi kan"

Under den första halvan av 2024 spelade Sverige EM-kval mot England, Frankrike och Irland. Ettan och tvåan, det vill säga England och Frankrike, knep en direktplats till EM i Schweiz 2025. Sverige fick i stället ta vägen via play off.

Blågult inledde hösten med ett dubbelmöte mot Luxemburg. För att ta sig vidare till den andra och avgörande play off-omgången krävdes seger. Något som Peter Gerhardssons lag lyckades med.

Nu ska allt avgöras mot Serbien, i ett dubbelmöte som inleds på bortaplan på torsdagen.

- Man kan lyfta fram resultat som att de har slagit Tyskland, man kan lyfta fram individuella spelare. Det är en del. Sedan är det ett lag som taktiskt sett ligger långt fram. De är väldigt skickliga på fasta situationer eftersom de har många långa spelare. Sedan kanske inte alla spelare spelar i jättestora klubbar, säger Gerhardsson till Fotbollskanalen.

Både Filippa Angeldahl och Magdalena Eriksson håller med förbundskaptenen om att det är ett skickligt Serbien som väntar.

- Det kommer absolut inte bli någon lätt match i morgon och det kommer bli stor skillnad mot Luxemburg som vi mötte senast. Jag hoppas att vi dels kan ta av vår rutin som vi har att spela sådana här matcher samtidigt som vi måste stå upp och möta deras aggressivitet och intensitet, säger Eriksson.

Angeldahl:

- Det är ett bra lag. Det kommer bli en tuff match och det gäller att vi kommer förberedda. De är tekniska, skickliga och fysiska och har bra spelare i sitt lag. Det är farligt om man börjar underskatta dem, säger hon.

Att det står mycket på spel kan märkas i truppen.

- Jag tycker att man har kunnat känna det från första dagen. Fokuset finns där liksom, säger Eriksson.

- Vi försöker att inte prata så mycket om det. Samtidigt älskar vi de här matcherna när det står mycket på spel, säger Angeldahl.

Sverige missade OS som spelades i somras. Om laget även skulle missa EM vill spelarna knappast tänka på. Men faktum är att Blågult aldrig någonsin missat två raka mästerskap - och det var över 30 år sedan man inte kvalificerade sig till ett Europamästerskap.

- Det klart att det hade varit ett enormt stort misslyckande, det finns inte på världskartan i min värld. Vi kommer göra allt vi kan för att ta den där platsen, säger Eriksson.

På tisdag, efter hemmamatchen mot Serbien, står det klart om Sverige har en mästerskapssommar att se fram emot, eller inte.