Sveriges VM-kval spikat - så spelas kvalspelet

25 mars, 20.45: Sverige-Georgien, TV4 och C More

28 mars, 20.45: Kosovo-Sverige, TV4 och C More

2 september, 20.45: Sverige-Spanien, TV4 och C More

8 september, 20.45: Grekland-Sverige, TV4 och C More

9 oktober, 18.00: Sverige-Kosovo, TV4 och C More

12 oktober, 20.45: Sverige-Grekland, TV4 och C More

11 november, 18.00: Georgien-Sverige, TV4 och C More

14 november, 20.45: Spanien-Sverige, TV4 och C More

Eventuella play off-matcher: 24, 25, 28, 29 mars 2022

Vilka går vidare till VM?

Alla tio gruppvinnare i VM-kvalet är klara för VM-slutspelet. Därefter spelar samtliga tio grupptvåor i VM-kvalet, samt de två bästa gruppvinnarna i Nations League 2020/2021, som inte kommit etta eller tvåa i sina grupper i VM-kvalet, play off-matcher om att ta sig till VM-slutspelet. De tolv lagen gör upp om tre platser till VM-slutspelet 2022. Europa har totalt 13 platser i VM-slutspelet.

VM-slutspelet i Qatar

Mästerskapet spelas i novermber och i december 2022. Öppningsmatchen spelas den 21 november, med avspark klockan 11.00 svensk tid, på Al Bayt Stadium, som rymmer 60 000 åskådare och finalen äger rum den 18 december, med avspark klockan 16.00 svensk tid, på Lusail Iconic Stadium, som rymmer 80 000 åskådare.