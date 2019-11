SvFF-basen lägger sig inte i Kindberg-fallet - men: "Har förståelse för frustration"

På tisdagen kom domen i det uppmärksammade ekobrottsmålet mot Daniel Kindberg och ytterligare två män. Kindberg, tidigare ordförande i Östersunds FK, dömdes till tre års fängelse och han fick även näringsförbud i fem år. Kindberg dömdes till bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Kindberg tänker överklaga domen.

I tingsrättens dom framgår att det upplägg som i slutändan renderade i en mängd miljoner till ÖFK, via sponsring och pengar till dotterbolaget Driftaren AB, ska ses som brottsligt.

Men trots att Daniel Kindberg alltså dömts till fängelse i domstol så ser Svenska Fotbollförbundet inte ut att kunna straffa den tidigare ÖFK-ordföranden. Disciplinnämnden har nämligen kommit fram till att preskriptionstiden (två månader från det att en förseelse blivit känd) gör att man inte kan pröva fallet. Riksidrottsnämnden drog samma slutsats och när det beslutet tagits valde licensnämnden att dra tillbaka även den anmälan som skickats in till representantskapet, det organ inom svensk fotboll som kan besluta om eventuell degradering.

Så hur känner SvFF för att regelverket gör det i praktiken omöjligt att straffa klubben? Fotbollskanalen bad under tisdagen och onsdagen om en intervju med ordföranden Karl-Erik Nilsson. Nilsson hade då enligt egen utsago inte tid med en kortare intervju över telefon utan bad om att få frågorna på mejl.

Tingsrätten har gjort bedömningen att pengar som härstammar från brottslig verksamhet gått in i Östersunds FK, delvis via sponsring och delvis via dotterbolaget Driftaren via personal- och maskinhyra. Hur ser du på att inget organ inom SvFF kommer att pröva om Kindberg eller ÖFK skadat idrottens anseende genom ekonomiska oegentligheter?

"Vi har inom fotbollen i demokratisk ordning valda, oberoende, instanser som har att pröva om en klubb eller enskild begått brott mot våra regelverk. För mig som ordförande är det viktigt att låta dessa prövningsorgan pröva sina ärenden utan någon inblandning från mig eller styrelsen. Det är så det ska fungera i en demokratisk organisation som värnar om rättssäkerheten", skriver Nilsson.

Känner du dig tillfreds med att ÖFK till absolut största sannolikhet kommer gå fritt från bestraffning av SvFF? Med tanke på vad som slagits fast i domstol.

"Jag har förståelse för att det kan uppstå en frustration om man upplever att brott mot våra regelverk inte leder till någon påföljd. Tingsrättens dom har dock inte vunnit laga kraft och våra oberoende instanser har ju att tillämpa fotbollens regelverk såsom de ser ut, och även om det visar sig att det finns luckor i dessa regelverk."

Tiden för att lämna in ärenden till årets representantskap gick ut redan i september och i och med att licensnämnden dragit tillbaka sin anmälan kommer frågan om eventuell degradering inte prövas i år. Karl-Erik Nilsson menar att han inte har möjlighet till att ta upp frågan ändå.

"Vi som styrelse har inget mandat eller rätt att runda gällande regelverk. Så fungerar det inte i en demokratisk organisation som värnar om rättssäkerheten. Att bestraffa någon utan stöd i gällande lagar och regler är naturligtvis uteslutet."

Är dagens regelverk för dåligt?

”Om det visar sig att det finns luckor och brister i våra regelverk måste vi naturligtvis alltid ta upp detta till diskussion och – om det finns ett demokratiskt stöd för det – besluta att justera regelverken för framtiden.”

Under tisdagen höll Daniel Kindberg presskonferens där han gav sin syn på domen och där han meddelade att han ämnar överklaga. Han berättade då också att han fått stöd från Svenska Fotbollförbundet i processen.

Karl-Erik Nilsson skriver i sitt mejlsvar att han hade kontakt med Kindberg senast i våras.

"Jag hade senast SMS-kontakt med Daniel Kindberg i mitten av april 2019 och önskade honom och hans familj Glad Påsk i en för familjen svår tid. Vilka övriga kontakter han haft inom svensk fotboll är för mig obekant."