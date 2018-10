SvFF-basen stöttar landslagets protest: "Oskäligt att gapet ska öka"

Det svenska damlandslaget deltar i en internationell protest och har, via spelarföreningen, skickat in ett brev till Fifa där man kräver högre ersättning till VM 2019. Brevet, som Fotbollskanalen kunde visa under torsdagen, kommer inför Fifa:s kommande beslut om prispengar i VM i Frankrike sommaren 2019.

- Spelarna är ute efter jämlikhet och det gäller inte bara prispengar utan även planer, teknik för domare och tv-sändningar, säger en person med insyn i ärendet.

Svenska Fotbollförbundet välkomnar initiativet från spelarna, och hoppas att Fifa lyssnar på protesten.

- Övergripande kan man säga att för oss är det bra och det är jätteviktigt att mer pengar kommer in till Svenska Fotbollförbundet vid mästerskap på damsidan, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand till Fotbollskanalen.

- Vi har inte fått någon information om vilken ersättning som nationsförbunden kommer att få i samband med VM nästa år. Men givet den informationen som har framkommit så ser vi att ersättningen i och för sig höjs på damsidan, men om det stämmer och visar sig att gapet mellan dam- och herrfotboll ändå ökar - det ser jag inte någon skälighet i. Vår uppfattning är att det borde vara tvärtom, gapet ska ju minska. Sedan kan man se utifrån en marknadsvärdering vad gäller media, sponsorer, publik, men det är inte vad det handlar om. Det förstår alla och kan acceptera att det kan finnas vissa skillnader. Men att gapet fortsatt ska öka, det tycker jag är oskäligt. Och det är något vi måste fortsätta arbeta för att det ska minska.

Vad gör ni för att stötta landslaget i det här och påverka Fifa i den här frågan?

- Den här frågan har ju uppmärksammats nu den senaste tiden ganska ordentligt. Vi jobbar med de här frågorna och gör det via olika forum som vi deltar i. Och det arbetet har ju pågått mycket längre. Men stämmer de här sakerna så är det bara att inse att vi måste fortsätta att jobba med de här frågorna.

I slutet på förra året låg SvFF i förhandlingar med damlandslaget om ett nytt uppdragsavtal. Spelarna hotade då med att bojkotta Fotbollsgalan, och även en landskamp, då man inte kunde komma överens om ett nytt avtal. Efter hoten om bojkott kom parterna överens och damerna var med på Fotbollsgalan.

När SvFF nu ska förhandla om VM-ersättning så menar Håkan Sjöstrand att den situationen inte har gjort att man nu går in med nya ingångsvärden.

- Ambitionen i alla former av förhandlingar är att vi ska nå fram till en överenskommelse, och det gjorde vi senast. Och sedan finns det ett lärande i alla processer och vår ambition är att vi även nu ska hitta fram till en överenskommelse som vi kommer överens om helt enkelt, säger generalsekreteraren.

SvFF inväntar Fifas besked om hur mycket nationsförbunden innan man bestämmer hur mycket som ska delas ut till damlandslaget.

- Det finns ju alltid en korrelation till de pengar och intäkter som vi får in och kan fördela. Det viktiga i sammanhanget är ju; de pengar vi får in på både dam- och herrsidan, de är ju inte i sin helhet öronmärkta för våra landslag. Utan det här är ju viktiga intäkter som är viktiga för hela den svenska fotbollen och ska gå till att utveckla den svensk fotboll på alla nivåer genom olika projekt och prioriterade intäkter, säger Håkan Sjöstrand.

Förhandlingarna med damlandslaget kommer att ta fart när Fifas besked om ersättningarna kommer.

- Vi börjar där har vi sagt, att se vad vi får för intäkter. Sedan utifrån det så tar vi en dialog, säger Sjöstrand.

- Vår ambition är att vi ska hitta en rimlighet och en rättvishet i den överenskommelsen som vi kommer fram till.