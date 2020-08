SvFF fattade olika coronabeslut kring HIF: "Håller med - blir ologiskt"

Efter ett stort antal konstaterade fall av covid-19 i Helsingborgs A- och U-trupp (fyra i A-truppen och sex i U-truppen) ville Skåneklubben ha skjutit upp gårdagens möte med Djurgården. Klubben skickade en hemställan till Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté och lutade sig mot rekommendationer från Smittskydd Skåne, SvFF:s medicinska kommitté - och sin egna medicinska stab i klubben. Trots det tyckte tävlingskommittén att matchen skulle spelas.

- Vi har stött och blött och hade långa diskussioner, men vi landade ändå i den här helhetsbedömningen. Vi kände oss så trygga som man överhuvudtaget kan vara i det här läget med klubbarnas säkerhetsarbete. Det var det som fällde avgörandet till att vi beslutade att genomföra matchen, sa kommitténs ordförande Christer Gustafsson till TV4-Sporten under gårdagen.

Senare under kvällen kom beskedet att HIF:s Martin Olsson, som spelat matchen mot Djurgården, inte skulle få följa med på landslagslägret. Anledningen: Smittolägget i HIF.

- Jag är frisk och det är därför jag spelade i dag. Jag gjorde två assist och sen fick jag samtalet när jag kom hem och de sa att de inte ville riskera att jag skulle med på grund av att många i laget har det, och att det kan ta 14 dagar innan man får symtom. Det var väl det och det har inte gått 14 dagar än. Såklart kan jag förstå det också, men det är surt, sa Olsson själv till Aftonbladet tidigare i dag.

Landslagsläkare Anders Valentin kommenterade det hela på förbundets hemsida.

- Det är stor skillnad att spela en match i allsvenskan utomhus i två timmar jämfört med att befinna sig i en ”landslagsbubbla” i tio dagar.

Magnus Forssblad är ordförande i Svenska Fotbollförbundets medicinska kommitté. Han tycker att det är bra att Olsson får stanna hemma, men hade alltså även velat se att matchen mellan HIF och Djurgården skjutits upp. Han har förståelse för att det utifrån framstår som ologiskt att olika delar inom förbundet (tävlingskommittén kontra den medicinska kommittén/landslagets medicinska stab) kan resonera olika.

- Jag håller med om det, jag tycker precis samma sak. Det blir ologiskt, säger han till Fotbollskanalen.

Blev ni tillfrågade från landslagets håll gällande Olssons medverkan på samlingen?

- Nej, vi blev informerade av Anders (Valentin, landslagsläkare red. anm) men det är de som tagit det beslutet och jag tycker att det är riktigt att göra det.

- Jag tycker att det är en säkerhetsfråga och de ska ju bo tillsammans på det där hotellet i tio dagar. Är det en pågående smitta i Helsingborg så är det rimligt att avvakta.

Vad gäller fallet med matchen i allsvenskan så tycker Forssblad att tävlingskommittén lutade sig för mycket på det protokoll som Sef tagit fram för spel under pandemin.

- Man blandar ihop två frågor. Det ena är överenskommelsen med Sef, att man ska spela till varje pris, oavsett om folk blir skadade eller sjuka. Det håller jag med om, men i det här fallet tycker både vi och Smittskydd Skåne och Helsingborgs läkare att det var ett akut utbrott i klubben och att man av den anledningen skulle skjuta upp matchen. Det var allas uppfattning. Vi meddelade den till TK (tävlingskommitten), sedan är det TK som beslutar, det har inte vi med att göra. Harald Roos (Helsingborgs klubbläkare) gick ju också ut och sa att vi rekommenderar att man inte spelar matchen, av den anledning att det var en okontrollerad smitta, inte vad gäller antalet, det hade egentligen ingen betydelse.

Smittskydd Skåne skriver följande i en kommentar till Fotbollskanalen, gällande matchen i går:

"Smittskydd Skåne ger råd och rekommendationer för att begränsa smittspridning utifrån smittskyddslagen och har inte mandat att fatta beslut om hur verksamheter eller organisationer agerar i dessa fall. I det här fallet har vi bedömt att det rör sig om ett pågående utbrott av covid-19 inom laget och har varit tydliga med att man i nuläget bör träffa så få människor som möjligt och hålla avstånd. Vid ett pågående utbrott är sannolikheten högre att det finns ytterligare fall av smittade som man ännu inte har hittat."

Magnus Forssblad säger att han har förståelse för att frågan inte är helt enkel men att han tycker att tävlingskommittén tog ett felaktigt beslut.

- Det är en jättesvår fråga, det är massvis med faktorer som ska vägas mot varandra, men vi har ju sagt att vi tyckte att man inte skulle spelat och vi tycker inte att man tog rätt beslut. Samtidigt har jag förståelse för att det är en väldigt komplex fråga. Rädslan för att Djurgården skulle drabbas, den tycker jag är minimal för där har man ju bestämmelserna kring olika omklädningsrum och så vidare. Problemet är om smittan ökar i Helsingborg.

Bör man fundera kring HIF:s kommande matcher också?

- Nej, det reder man nog ut. Det är nio dagar till nästa match och det var ju det man ville från Smittskydd Skåne, att man skulle få några dagars respit. Det tror jag inte kommer att påverka. Det viktiga är inte hur många fall det är, utan att det var ett akut utbrott som man inte hade koll på.

Finns risk att det bidragit till ökad smittspridningen?

- Det har man ju bedömt. Smittskydd Skåne är smittskyddsläkare och de kan ju det här.

Du tycker inte att man borde lutat sig så mycket mot protokollet?

- Nej, jag tycker inte att det hade med saken att göra riktigt. Det som jag tycker var viktigt är att det var akut läge, med 10-15 fall helt plötsligt, inom klubben och att man därför skulle ta en paus, skjuta upp matchen och ta nya prover i dag eller i morgon.

Även om Forssblad och hans kollegor i den medicinska kommittén ansåg att matchen inte skulle spelats i går så delar han landslagsläkare Anders Valentins uppfattning om att det är stor skillnad på en match och ett helt läger och att risken varit än större under dagarna Blågult har samling.

- På ett läger umgås man hela tiden och tränar varje dag. Man bor tillsammans och äter tillsammans, klart att det är en större risk att bo på hotell i tio dagar, säger han.

Fotbollskanalen har flera gånger sökt Christer Gustafsson för en kommentar under måndagen, men utan framgång. På frågan från TV4-Sporten under söndagen kring om kommittén tog in Smittskydd Skånes rekommendation i sitt beslut svarade Gustafsson:

- Det är klart att vi diskuterade det, men vi landade ändå i det beslutet (att matchen skulle spelas).

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson säger till Aftonbladet att FHM anser att man bör lyssna på de råd som ges från personer med smittskyddskompetens.

- Jag vill inte gärna kommentera enskilda lokala händelser, men min allmänna kommentar är att det är viktigt att man lyssnar på det lokala smittskyddet, på vilka råd och anvisningar man ger. I det här fallet Smittskydd Skåne, säger Carlsson till tidningen.

Karl-Erik Nilsson är ordförande i Svenska Fotbollförbundet. Han hade ingenting att göra med själva beslutet som fattades i tävlingskommittén, men säger till Fotbollskanalen att han har stort förtroende för tävlingskommittén och dess arbete.

- Det är klart att det var en oerhört svår fråga att hantera. Nu har vi den ordningen att vi har en kommitté som är ansvarig, tävlingskommittén. De tar in en mängd olika synpunkter från olika intressenter och utifrån det fattar de ett beslut. De har en väldigt stor tillit till det protokoll som elitklubbarna arbetat fram tillsammans, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

- Men det är klart att det här är väldigt svåra frågor. Det är frågor som ingen av oss haft med att göra någonsin tidigare. Men det finns inget organ som har bättre erfarenhet eller mer kunskap och kompetens för att kunna fatta det här beslutet än just vår tävlingskommitté. Sen får man ha respekt för att den här typen av beslut väcker känslor och fotbollen innebär väldigt mycket engagemang. Folk tycker saker. Men vi har ändå bestämt oss för att det är den här kommittén som ska hantera det här och jag har full tillit till att de gör det utifrån sin bästa förmåga.

Du säger att de har kompetens, men har de medicinsk kompetens?

- De har kompetens att göra en sammanvägning av alla synpunkter som kommer in. Det är inte så att någon del här har något veto före den andra. De gör en sammanvägning och utifrån det fattar de sitt beslut. Det här var naturligtvis ett väldigt svårt beslut att fattat men nu är det fattat och matchen genomförd. Förhoppningsvis så lär vi något av det här. En sak vi lärt oss är att protokollen som är utarbetade av våra klubbar fungerar, uppenbarligen, även i en svår situation.

- Vi får hantera det här med respekt för alla inblandade, naturligtvis, men vi ska också vara medvetna om att det är ett organ som ska fatta beslutet.

Förstår du att man utifrån kan bli konfunderad över att tävlingskommittén valde att gå emot det medicinska i det här fallet?

- Tävlingskommittén har ju gjort en sammanvägning av många olika instansers synpunkter. Jag har inte insyn i exakt hur diskussionerna gick men jag har den största respekt för deras jobb och jag vet att de har haft en djup diskussion i en jättesvår fråga.

Magnus Forssblad tycker att man borde gått ifrån protokollet tillfälligt i och med att det rör sig om ett akut utbrott inom HIF. Finns det anledning att se över protokollet, om det ska ändras?

- Jag gör nog ändå bedömningen att protokollet utarbetats under lång tid och att det fyller sin funktion väldigt väl. Sen om det finns detaljer som vi lär oss under resans gång så måste de som är experter på det diskutera det. Då får vi i sådana fall fatta de beslut som är nödvändiga. Jag kan inte göra någon bedömning att det i dagsläget finns anledning att justera själva protokollet. Men om den diskussionen sätts igång ska vi naturligtvis hantera resultatet av den.

I debatten har ni trycket på att ni tar ert ansvar i den här situationen. Tog ni ert smittskyddsansvar när ni tillät att genomföra matchen?

- Ja, jag tycker att det sammantaget visat sig att det här protokollet fungerat väldigt väl. Matchen kunde genomföras och utifrån de rapporter jag fått bedömer jag att matchen fungerade väl. Det är ju det som är huvudsaken. Sen har man olika uppfattningar och det kommer säkert dyka upp fler frågor innan den här säsongen är slut. Det är otroligt svåra frågor det här. Men jag har en väldigt stor tillit till de som hanterar frågorna.

Förbundskapten Janne Andersson gav under en presskonferens på måndagen sin syn på fallet.

- Det är väldigt olika delar i förbundet som tar de olika besluten. A-landslaget är mitt ansvar. Utifrån det perspektivet var det ingen tvekan att fatta det här beslutet. Sen vilka bevekelsegrunder de andra (tävlingskommittén) hade vet jag inte i detalj. Men för oss var det här självklart, säger Andersson.