SvFF gav damlandslaget bättre betalt - för att få hemlighålla deras ersättningar

I sin nya bok Landslaget enligt Lundh tar TV4-journalisten Olof Lundh upp frågan om ersättningarna som herr- och damlandslagets spelare får av Svenska Fotbollförbundet för samlingarna med Blågult. Det ämnet har varit hett de senaste åren och fokus har då legat på de stora skillnaderna i avtalen. Damernas ersättning är betydligt lägre än herrarnas.

Siffrorna i avtalen är dock inte offentliga. SvFF vill att de ska hemlighållas. Men i sin nya bok skriver Lundh följande:

”Både i herr- och damlandslaget har det på senare år funnits en vilja att offentliggöra de olika avtalen för att spela i landslaget och delta i mästerskap, för att få slut på diskussionerna. Spelarna är oerhört trötta på generalsekreterare Håkan Sjöstrands sätt att säga olika saker till olika personer och på så sätt inte ge en klar bild, vilket lett till mediedebatter”.

Han fortsätter:

”Det hjälper att lagkaptenerna Andreas Granqvist och Caroline Seger är gamla klasskompisar från Helsingborg och har en samsyn, men det är känsligt med yppandeförbud i förhandlingar och sekretess kring avtalen. Faktum är att när damerna skrev sitt senaste mästerskapsavtal så försökte man förhandla bort sekretessen, men det vägrade förbundet. I stället fick damerna upp sin ersättning, enligt personer med insyn”.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Håkan Sjöstrand gällande uppgifterna i boken. Han har inte svarat på de specifika frågor Fotbollskanalen ställt, men skriver i en kommentar via mejl:

”Jag har inte läst boken och har därför uppriktigt svårt att kommentera olika påståenden i den, idag (läs: i går) ska vi dessutom spela EM kval med damlandslaget så mitt fokus ligger på helt andra saker än berättelser i en bok. För övrigt läser jag inte så mycket fiktion, utan mest faktaböcker och biografier om jag får tid och lust att läsa, men jag kan förstå att man vill försöka dramatisera och påstå saker för att det överhuvudtaget ska bli intressant. Gällande våra överenskommelser så har vi en bra och uppriktig dialog med spelarna i både dam- och herrlandslaget, där vi är överens om innehållet. Det är också rätt vanligt att det man kommer överens om stannar mellan dom som ingår olika former av avtal.”

Turerna runt avtalen har som sagt varit många. Senast herrlandslaget skrev en överenskommelse med SvFF valde de att gå ner i ersättning, med syftet att damerna skulle kunna få mer pengar.

- Vi har gjort vårt när vi skrev ett nytt avtal och då sänkt oss rejält för att damerna ska få ett bättre avtal. Det har inte kommit fram, det är förbundets fel, sa lagkaptenen Andreas Granqvist hösten 2018.

Därefter gick förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand ut och sa att herrlandslagets sänkta ersättning inte hade någon koppling till damlandslagets avtal. Ett uttalande som spelarna på herrsidan slog tillbaka mot.

- Informationen vi har fått är att vi kan höja damerna om vi går ner. Det var därför vi gick med på det, har forwarden Marcus Berg sagt.

Sommaren 2019 anmäldes Svensk Fotbollförbundet till Diskrimineringsombudsmannen för lönediskriminering utifrån kön. I över ett år utreddes ärendet av DO och nyligen kom domen. SvFF:s avtal strider inte mot diskrimineringslagen. Men DO riktade ändå kritik mot förbundets upplägg. Av utredningen framgår att ”vid en jämförelse mellan herr- och damlandslagen och en tänkt avancering till kvartsfinal för lagen i VM 2018 respektive VM 2019 utgjorde damlandslagsspelarnas mästerskapsersättning omkring 10 % av herrlandslagsspelarnas mästerskapsersättning.”

Vidare gick det att läsa:

”SvFF har även under utredningen angett belopp som baseras på det verkliga antalet spelade matcher för en tänkt landslagsspelare som deltagit i samtliga matcher under åren 2018 och 2019. Enligt dessa uppgifter fick spelarna i damlandslaget ersättning som motsvarade omkring 24 % av den ersättning som spelarna i herrlandslaget fick. DO bedömer därmed att utredningen i ärendet ger stöd för att, såvitt avser förhållandena för VM 2018 och VM 2019, fotbollsspelarna i damlandslaget har missgynnats i jämförelse med fotbollsspelarna i herrlandslaget. Det handlar om betydande skillnader som i enlighet med vad som har framkommit i utredningen i huvudsak kan hänföras till belopp som varit kopplade till publikintäkter respektive ersättning från FIFA".

Diskrimineringsombudsmannen förklarade också att SvFF inte har någon skyldighet att förändra sin ersättningsmodell, men ”finner dock skäl att framhålla att den valda lösningen i praktiken innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen”.

DO skrev vidare:

”Från jämställdhetssynpunkt är detta klart otillfredsställande. Mot den bakgrunden vill DO särskilt understryka att myndighetens ställningstagande i diskrimineringsfrågan inte hindrar SvFF och spelarföreningarna från att tillsammans välja en annan ersättningsmodell som skulle garantera lika lön för manliga och kvinnliga landslagsspelare".

Nyligen meddelade SvFF att spelarna i herrlandslaget avstår ersättning från förbundet under hösten. Dels på grund av konsekvenserna som corona-pandemin innebär för SvFF:s ekonomi, men också för att kunna ”samordna avtalsdiskussionerna med damlandslagets avtal som löper ut vid årsskiftet”. Spelare i herrlandslaget, däribland Sebastian Larsson, har varit tydliga med att man vill se till att ersättningarna blir jämställda.

"Landslaget enligt Lundh" släpps onsdagen den 23 september.