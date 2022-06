SvFF har budgeterat för EM-brons - Lindahl känner ingen press: "Vi vill ha guld"

Inför VM 2019 budgeterade Svenska Fotbollförbundet för att svenska landslaget minst skulle ta VM-brons, vilket det i slutändan också blev, då Sverige vann mot England i bronsmatchen i Frankrike.

I sommar väntar EM i England, och då gäller samma mål för landslaget. Förbundet har budgeterat för minst semifinal - ett EM-brons - i sommarens mästerskap.

Sveriges landslagsmålvakt Hedvig Lindahl känner inte press, utan tycker snarare att resultatmålet är i underkant, då hon menar att landslaget går för EM-guld.

- Jag tycker att det nästan är lite lägre än vad vi själva vill, om jag ska vara ärlig. Vi vill ha guld och det vågar vi säga utåt, men sedan förstår vi att det är jättesvårt att vinna ett EM. Det finns säkert fem-sex-sjua-åtta lag som säger precis samma sak utåt, vilket också nästan är en sanning. Alla skulle ju nästan kunna vinna, och man ska ha väldigt mycket tur på vägen. Jag tror inte att det finns något lag bland våra konkurrenter, som tittar på Sverige och tänker: "De där vinner vi mot jättelätt". Vi kan vinna guld, absolut, säger Lindahl.

Om Sverige tar EM-brons alternativt EM-guld blir det en hel del prispengar.

Uefas totala prispengar har - från EM 2017 till EM 2022 - fördubblats från 8 till 16 miljoner euro, drygt 170 miljoner kronor, men samtidigt är glappet fortsatt stort till herrsidan. Prispengarna i herr-EM 2021 var på 371 miljoner euro, drygt 3,9 miljarder kronor.

Lindahl är därmed inte jätteimponerad av den ökade summan prispengar på damsidan.

- Det är väl bra att de först och främst ökar prispengarna, men jag tycker dock inte det betyder jättemycket om man fortfarande ökar prispengarna på herrsidan, så att gapet fortfarande blir större. Så jag är inte så sjukt imponerad än så länge, men det är bra. Det är bättre ändå för oss inblandade, men så mycket positiva rubriker ska det inte bara bli av det.

Sverige har på förhand säkrat 600 000 euro, drygt 6,4 miljoner kronor för deltagande i turneringen, och vid seger i samtliga gruppspelsmatcher och EM-guld får Blågult 2,085 miljoner euro, drygt 22 miljoner kronor i prispengar.

Under VM 2019 i Frankrike var Fifas prispengar på 30 miljoner dollar, drygt 306 miljoner kronor. Då tog Sverige VM-brons och spelade in runt 20 miljoner kronor i prispengar. Under herr-VM i Ryssland 2018 var i sin tur Fifas prispengar på runt 400 miljoner dollar, lite mer än 4 miljarder kronor.

Sverige reser till England den 3 juli och spelar mot Nederländerna den 9 juli i premiären, därefter mot Schweiz den 13 juli och avslutningsvis mot Portugal den 17 juli i gruppspelet.

Se mer information om Uefas prispengar för sommarens EM i faktarutan nedan.