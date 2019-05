SvFF om landslagsspelarens miljonöverföring till häktad agent: "Han är lugn"

Under tisdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att en av Sveriges mest framgångsrika agenter de senaste åren misstänks för ekobrott. Därefter bekräftade Ekobrottsmyndigheten, via Twitter, att mannen på sannolika skäl är misstänkt för grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Agenten sitter häktad i nuläget.

"EBM håller för närvarande förhör med ett större antal vittnen och beslag som gjorts vid tillslaget analyseras för att säkra bevisning. Då förundersökningen är inne i ett känsligt läge kan inga ytterligare detaljer om utredningen ges i nuläget", skrev Ekobrottsmyndigheten på Twitter.

Agenten, som förnekar brott, utreddes under förra året av Skatteverket och myndigheten har beslutat att han för inkomster som han inte tagit upp i sina deklarationer ska betala in 6,8 miljoner i skatter och avgifter. Under åren 2015-2017 sattes 8,7 miljoner kronor från sju olika fotbollspelare in på agentens olika bankkonton och enligt Skatteverket är det "mycket sannolikt" att en stor del av insättningarna från de berörda fotbollsspelarna rör sig om ersättning för det arbete som mannen utfört som "agent/rådgivare".

En svensk A-landslagsspelare, som kallas för "spelare A" i Skatteverkets utredning, har enligt myndigheten fört över omkring fem miljoner kronor (utspritt på över 50 transaktioner) till agentens bankkonto under den berörda perioden.

Nu kommenterar landslagschefen Stefan Pettersson uppgifterna som blivit offentliga genom Skatteverkets utredning.

- Det här är ju en agent som är häktad så det är ju han som det finns brottsmisstankar mot, vad jag förstår. Sen vad de spelarna har gjort eller inte gjort, det kan inte vi kommentera eller spekulera i. Jag kan inte säga så mycket mer om det. Men det är naturligtvis jättetråkigt att sånt här händer. Men vi får avvakta och se vad utredningen säger till slut, säger Pettersson till Fotbollskanalen.

Vad vet ni om läget?

- Vi vet väl ungefär det som har stått i media. Vad vi förstår finns det inga spelare som är misstänkta för något.

Pettersson berättar att han har varit i kontakt med den spelare som fört över de fem miljoner som är en del av Skatteverkets utredning.

Vad sa spelaren när du pratade med honom?

- Han är lugn. Han är ju inte misstänkt för något, säger landslagschefen.