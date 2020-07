SvFF utesluter varsel - så mycket förlorar förbundet i coronakrisen: "Slår hårt"

Fotbollen har påverkats negativt av coronavirusets utbrott och dess följder för ekonomin. Flera klubbar lider ekonomiskt, men krisen har även drabbat fotbollsförbund. Det engelska fotbollsförbundet (FA) meddelade i veckan att förbundet tror på förluster på 300 miljoner pund, drygt 3,4 miljarder kronor till följd av krisen. Dessutom får 82 anställda gå, precis som att 42 lediga tjänster inte kommer att tillsättas. FA:s vd Mark Bullingham sa även han tror på att förbundets framtida intäktsströmmar kommer att ”påverkas under en betydande tid”.

Svenska Fotbollförbundet har i sin tur inte påverkats lika hårt som FA, men lider än dock av krisen.

SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand berättar nu att förbundet, till följd av krisen, förväntas gå 14 miljoner kronor minus, mot budget, 2020. Prognosen var från början 60 miljoner kronor back mot budget, men åtgärder som vidtagits har justerat det förväntade tappet till 14 miljoner kronor.

- Det som är intressant i sammanhanget är att titta på hur konsekvenserna av covid-19 ser ut i förhållande till den budget vi har för helåret 2020. Den bedömning vi gör är att det kommer att påverka Svenska Fotbollförbundet med en resultatförsämring, mot budget, på ungefär minus 60 miljoner kronor på grund av covid-19, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har vidtagit åtgärder på olika sätt och började redan i februari med att gå igenom verksamheten avseende vad vi kan ställa in och flytta fram. När vi nu ser effekten av de åtgärder vi vidtagit är bedömningen att vi kommer att landa på ett underskott mot budget på minus 14 miljoner kronor istället. Besparingsåtgärderna, som vi har vidtagit, är på uppåt 46 miljoner kronor för att kunna balansera underskottet på ett bra sätt.

Sjöstrand hymlar därmed inte om att coronakrisen påverkat förbundets ekonomi negativt.

- Det är klart att coronakrisen slår hårt mot förbundets ekonomi och en annan betydande del när det gäller uteblivna intäkter är naturligtvis höstens herrlandskamper om de spelas utan publik. Vi antar, till att börja med, att både Frankrike- och Portugal-matchen i Nations League kommer att spelas utan publik. Bruttointäkterna för en sådan match uppgår till mellan 15 och 20 miljoner kronor per landskamp, säger han.

Sjöstrand syftar, med SvFF:s ”besparingsåtgärder”, bland annat på att förbundet ställt in olika projekt, så som Fotbollsgalan, som kostar ”ett antal miljoner kronor” att arrangera. Dessutom har förbundet tagit hjälp av regerings krispaket gällande korttidsarbete (också benämnt som ”korttidspermittering”), då mellan 90 och upp till 110 personer i olika grad har permitterats på mellan 20 och 60 procent. Först kommunicerade förbundet att korttidsarbete, för anställda, skulle gälla från den 14 april till den sista maj, men nu gäller det även, i olika grad och utsträckning för en del anställda, även över juni och juli.

Sjöstrand är samtidigt tydlig med att ingen personal kommer att få gå framöver.

- Om man ser till vår personal, så har vi permitterat, men vi har inte gjort några varsel och planerar inte att göra det heller. Permitteringarna har skiftat lite under tiden, men det har varit mellan 90 personer och upp till 110 personer. Och man har permitterats mellan 20 och 60 procent. När förbundstävlingarna kom igång igen fick till exempel ett antal personer gå upp i tid och kunde börja jobba igen. De samlade effekterna för permitteringarna gör att vi sparar cirka fem miljoner kronor.

Fotbollskanalen kunde tidigare i år avslöja att förbundskaptenerna Janne Andersson och Peter Gerhardsson såg ut att få sänkta löner, något de också därefter fick. SvFF meddelade i slutet av april att förbundskaptenerna frivilligt sänkt sina löner med 20 procent under den första perioden med korttidsarbete, det vill säga mellan den 14 april och 31 maj. Nu har de sina vanliga löner igen.

- Det var en frivillig åtgärd som gjordes för april-maj, vilket vi är tacksamma över. Det var för den perioden, men inte framöver, säger Sjöstrand och fortsätter:

- De som är permitterade får naturligtvis en mindre lön, men de som inte är permitterade jobbar full tid igen, vilket gäller våra förbundskaptener med tanke på att matcher nu spelas igen. De försöker nu jobba ifatt det de har tappat och jobbar full tid nu också, vilket de inte gjorde tidigare och då valde de dessutom att frivilligt avstå lön. Vi har heller inte sökt ersättning för våra förbundskapteners löner.

Övriga i A-verksamheterna jobbar numera också heltid igen.

- De flesta är tillbaka och jobbar med förberedande åtgärder och planering, då det är ganska mycket som ska jobbas ifatt och planeras inför höstens alla samlingar och matcher. De flesta är därmed ur det perspektivet tillbaka i drift, så det skiljer sig lite grann i olika delar, men i A-verksamhet är det så (att alla jobbar full tid igen). Sedan ska både de och annan personal också försöka hinna ha lite semester.

Är det möjligt att ni kommer att permittera personal även efter juli månad?

- Vi får naturligtvis utvärdera varefter vi vet mer om hur situationen utvecklar sig, men vår ambition och det vi jobbar för är att komma tillbaka till en så normal vardag som möjligt, men med respekt för det vi har att förhålla till den situation som råder. Det är för tidigt att uttala sig om det och det gäller hela vår verksamhet, och vi vill verka och jobba för att vi ska få börja ha publik på våra matcher framöver precis som man successivt börjar få ha i våra grannländer, vilket naturligtvis också är viktigt.

Har ni sett att intäkter minskat på andra håll mer än vid matcher?

- En viktig del av våra intäkter är naturligtvis våra publikintäkter i samband med våra landskamper. Om vi får spela höstens Nations League-matcher mot Portugal och Frankrike utan publik, så påverkar det naturligtvis oss väldigt mycket. Per match handlar det ju om runt 15-20 miljoner kronor i bruttointäkter för en sådan landskamp och det är mycket pengar för oss och vår verksamhet.

Sjöstrand fortsätter:

- Nu är det ju inget EM eller OS i år, men det finns en del andra omkostnader som för resor och boenden, som vi naturligtvis också tvingas ta fast än att vi inte genomför dessa mästerskap och andra landskamper. Det är också saker som har påverkat oss rent ekonomiskt.

Hur mycket pengar förlorade ni på EM och OS som sköts upp från i sommar?

- Det ingår som en del av de här 60 miljoner kronorna, men en stor del är naturligtvis kopplade till uteblivna publikintäkter och höstens Nations League.

Hur ser du på att ni lyckats minska 60 miljoner kronor minus till 14 miljoner kronor minus via era åtgärder?

- Det har varit ett intensivt och omfattande arbete och alla medarbetare inom Svenska Fotbollförbundet har verkligen förstått allvaret i situationen. Jag är otroligt tacksam för engagemanget från all personal i den här frågan, då det är jätteviktigt för oss att vi vidtar åtgärder även om det inte alltid är så roligt att spara. Jag tror aldrig att det har spelats så lite fotboll under en vår som det gjorts den här våren och ändå är vi ett antal personer som jag vågar påstå jobbat mer än någonsin med fotbollen för att hantera den här situationen.

Du sa att det inte är aktuellt att varsla personal. Vilka andra ekonomiska åtgärder kan du se att ni måste ta beslut om framöver?

- Nu har vi satt den här prognosen och sedan får coronautvecklingen vägleda oss mer. Vi vet fortfarande inte riktigt hur hösten kommer att se ut och utveckla sig. Det är det här vi har gjort hittills och sedan kommer vi att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att kunna fortsätta bedriva den verksamhet vi vill. Vi har, som sagt, fått ställa in en del alternativt skjutit saker på framtiden, men det finns också utmaningar med marknadsintäkter för vi har även olika partners som kan ha utmaningar. Men vi har naturligtvis en bra och konstruktiv dialog med dem om det för att gemensamt kunna hantera den situation som råder.

Om vi utgår från att det blir 14 miljoner minus i budget 2020. Vad innebär det för framtida satsningar från förbundets sida?

- Jag vill påstå att det är hanterbart och förklaringen till att det är ju att vi har vidtagit de här åtgärderna då det är en avvikelse på cirka minus 2 procent. Vi har ställt in en hel del saker, bland annat Fotbollsgalan och andra projekt, men det har varit nödvändigt och jag tycker att vi ändå har hanterat situationen på ett bra sätt. Sedan börjar arbetet nu med vad det här får för konsekvenser i ett längre perspektiv. Det är viktigt att vi ser och jobbar framåt.