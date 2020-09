SvFF:s besked - herrlandslaget avstår ersättning under hösten

Fotbollskanalen berättade tidigare i veckan att spelarna i herrlandslaget skulle förhandla fram ett nytt avtal med Svenska Fotbollförbundet om ersättning för spel i Blågult, och att herrspelarna vill att skillnaderna mellan deras och damspelarnas "landslagslön" ska jämnas ut. Frågan har under en längre tid varit uppe för diskussion, då herrspelarna bland annat valde att gå ner i ersättning senast ett avtal skrevs, för att damerna skulle få mer pengar. Samtidigt blev SvFF i fjol anmält till Diskrimineringsombudsmannen för lönediskriminering utifrån kön.

DO utredde frågan i över ett år och kom i förra veckan fram till att förbundet inte strider mot diskrimineringslagen. Däremot riktade DO kritik mot förbundets upplägg. Bland annat med anledning av att det i utredningen framgår att "vid en jämförelse mellan herr- och damlandslagen och en tänkt avancering till kvartsfinal för lagen i VM 2018 respektive VM 2019 utgjorde damlandslagsspelarnas mästerskapsersättning omkring 10 % av herrlandslagsspelarnas mästerskapsersättning."

Nu meddelar SvFF att förbundet träffat herrspelarna för att diskutera ett nytt avtal och att herrspelarna kommer att avstå från ersättning under hösten i år. Detta som ett led i den ekonomiskt ansträngda situation som svensk fotboll just nu befinner sig i. Herrspelarnas avtal löpte ut vid halvårsskiftet och herrspelarna kommer nu inte att få någon ersättning under höstens landskamper.

"Herrlandslagets spelaravtal löpte ut vid halvårsskiftet och det har nu beslutats att förlänga detta avtal fram till årets slut – med ett viktigt tillägg: spelarna kommer att avstå all ekonomisk ersättning för höstens landskamper. Detta ger också en möjlighet att samordna avtalsdiskussionerna med damlandslagets avtal som löper ut vid årsskiftet", skriver SvFF på sin hemsida.

- Vi är väl medvetna om det mycket tuffa ekonomisk läge som svensk fotboll befinner sig i. Spelare, ledare, föreningar och förbund kämpar hårt för att ta sig igenom den här prövningen som påverkar oss alla. Vi vill vara med och göra vad vi kan för att förbättra en svår situation – det här är vårt bidrag och vi hoppas att det kan hjälpa till, säger herrlandslaget i ett gemensamt uttalande.

SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand om beskedet:

- Initiativet kommer från spelarna och vi är mycket tacksamma för att spelarna känner och tar ansvar för hela den svenska fotbollsrörelsens utsatta situation. Det är ett mycket välkommet bidrag - och en stark och viktig signal från våra landslagsspelare. Den här lösningen skapar också förutsättningar att föra en samordnad avtalsdiskussion med dam- och herrlandslagsspelarna, vilket är positivt, säger Sjöstrand.

