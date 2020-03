SvFF:s besked: Inga spelare hemmahörande i Italien till kommande landslagssamlingar

Italien har drabbats hårts av coronavirset. Tidigare rapporterade den italienska regeringen, genom premiärministern Giuseppe Conte under en presskonferens, att all sport, inklusive Serie A, stoppas under den kris som just nu råder i landet till följd av coronaviruset. Detta till tidigast 3 april. Dessutom sätts hela landet i karantän.

Nu agerar även det Svenska Fotbollsförbundet. På SvFF:s hemsida meddelar förbundet att inga landslagsspelare som är hemmahörande i Italien kommer att tas ut till kommande landslagssamlingar.

"Det är en samlad bedömning utifrån den information vi har tillgänglig angående situationen i Italien och myndigheterna där, tillsammans med den medicinska expertis vi har på SvFF", skriver förbundet på sin hemsida och fortsätter:



"Om det skulle vara så att situationen dramatiskt förändras till det bättre i Italien innan trupper tas ut kan det komma att göras nya bedömningar".

När Fotbollskanalen var i kontakt med SvFF:s generalsekreterare, Håkan Sjöstrand, tidigare under onsdagen sa han följande gällande den utveckling som nu sker med coronavirusets snabba spridning:

- Vi har sedan en tid tillbaka en task force på svenska fotbollförbundet där vi har dagliga och regelbundna möten med syftet att planera och hantera olika scenarion som vi behöver förhålla oss till, så vi kan vidta nödvändiga åtgärder. Om de kommer beslut angående restriktioner från svenska myndigheter, då kommer det givetvis att följas. Vi fick så sent som i går information att vår landskamp borta mot Cypern ska spelas inför tomma läkatare baserat på cypriotiska myndigheters beslut.

- Det är en otroligt komplex och allvarlig situation att hantera. Där vi från dag till dag får ny information och nya beslut att förhålla oss till. Det gäller såväl nationellt som internationellt, där får vi får förhålla oss till olika nationers beslut och hantera det därefter. Vi har en omfattande landslagsverksamhet med landskamper i fotboll och futsal framöver som ska hanteras.

För herrlandslagets del innebär det att Robin Olsen, Dejan Kulusevski, Riccardo Gagliolo, Albin Ekdal, Ken Sema och Mattias Svanberg inte kommer att tas ut i mötena med Ryssland och Cypern i slutet av mars.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med flera landslagsspelare som inte vill uttala sig om förbundets beslut.