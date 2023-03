SvFF:s besked: Kallar till pressträff efter Jannes bråk

Bråket i Viaplay mellan Janne Andersson och Bojan Djordjic efter Sveriges 5-0-seger mot Azerbajdzjan i EM-kvalet under måndagen har väckt stor uppmärksamhet.

Landslagschefen Jens T Andersson medgav i natt att intervjun inte blev bra och att förbundskaptenen är "ångerfull".

Nu meddelar SvFF:s presschef Petra Thorén att SvFF kallar till en presskonferens klockan 13.00. Den kommer förbundskaptenen Janne Andersson medverka på.

Bojan Djordjic sa i Viaplay under måndagen att han vill ha en ursäkt av Andersson. Förbundskaptenen öppnade på presskonferensen efter matchen för att just be om ursäkt, men först ville han se intervjun i efterhand.

Fotbollskanalen har under tisdagen sökt Janne Andersson, SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand, kommunikationschefen Andreas Jansson och landslagschefen Jens T Andersson.