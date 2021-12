SvFF:s besked: Tre klubbar tvingas till nedflyttning

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd meddelade nyligen att Akropolis IF, Assyriska IK och FC Linköping City inte beviljas elitlicens för säsongen 2022. Under fredagen gav SvFF:s tävlingskommitté besked om att Akropolis, som ramlade ur superettan i år, tvångsnedflyttas till division 2, medan Assyriska IK och Linköping City får spela i division 3 under 2022.

"Alla tre föreningarna har efter den nyss avslutade tävlingssäsongen redan flyttats ner en serie på sportslig grund och SvFF:s tävlingskommitté har nu - i enlighet med gällande reglementen - verkställt följderna av licensnämndens beslut, vilket innebär nedflyttning ytterligare en serienivå", skriver förbundet på sin hemsida.

SvFF skriver vidare att BK Forward har fått frågan om att ersätta Akropolis i ettan, medan frågan gått till Landvetter IS och Forsbacka IK om att ersätta Assyriska IK och FC Linköping City i division 2.