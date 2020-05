SvFF:s genombrott - möte med FHM inbokat

Svensk fotboll vill övertyga Folkhälsomyndigheten om att öppna upp för matcher igen. Nu har SvFF och Sef bokat in ett möte med myndigheten som kommer att äga rum under fredagen. - Det här känns väldigt bra, säger Sef:s sportchef Svante Samuelsson till Fotbollskanalen.

Mötet mellan "fotbollen" och Folkhälsomyndigheten är inbokat till klockan 10.00 under fredagen, skriver Expressen. Då ska bland annat SvFF:s förhoppning om att allsvenskan på herrsidan ska kunna ha premiär den 14 juni diskuteras. Just nu sätter Folhälsomyndigheten stopp för alla former av seniormatcher.

- Vi ska presentera de åtgärder vi är beredda att ta för att successivt komma i gång med elitfotbollen igen, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand till Expressen.

Ligaorganisationen för allsvenskan och superettan, Svensk Elitfotboll, har tagit fram ett medicinskt protokoll för hur matcher ska kunna spelas och samtidigt leda till så liten smittspridning som möjligt. Det protokollet ska presenteras för Folkhälsomyndigheten under mötet.

- Det är väldigt viktigt att det här sker på ett ansvarsfullt vis. Det känns väldigt viktigt att vi får till det här mötet, det är ett steg på vägen. Men som jag sa så är det realistiska att det kommer att behövas uppföljande möten, säger Sjöstrand.

Sef kommer att vara representerat av sportchefen Svante Samuelsson under fredagens möte. Han är glad över att man nu får chansen att beskriva sin plan för Folkhälsomyndigheten.

- Det känns positivt att vi får chansen att vi med egna ord får beskriva hur vi på ett ansvarsfullt sätt kan ta stegvisa kliv mot att spela matcher. Det känns väldigt bra att vi har fått till ett möte, säger Samuelsson till Fotbollskanalen.

- I morgon får vi chansen att beskriva protokollet och på vilket sätt vi ser att vi kan arbeta med det här framöver. Sen behöver Folkhälsomyndigheten tid för att läsa in sig och värdera det. Det måste vi vara ödmjuka inför.