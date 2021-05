SvFF:s glädjebesked - bekräftar premiärdatum för flera serier

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat att 51 division 2-klubbar har skickat in en skrivelse till Svenska Fotbollförbundet, som ett gemensamt upprop, om att få börja spela matcher igen. Klubbarna skrev, i skrivelsen, att de anser att förbundet "prioriterat en viss del av den svenska fotbollsfamiljen, Sef-föreningarna", det vill säga klubbarna i allsvenskan och superettan, före bland annat division 2.

Nu har klubbarna fått gehör för sin frustration.

SvFF meddelar att "förbundsstyrelsen beslutat att tävlingsmatcher inom serienivåerna div. 1, damer, div. 2 och 3, herrar, samt de elitförberedande tävlingarna F17, F19, P16, P17 och P19 kan genomföras från och med den 1 juni". Detta efter Folkhälsomyndighetens besked den 12 maj om att myndighetens föreskrifter justeras den 1 juni i år, vilket innebär att klubbar tillåts genomföra enstaka matcher och tävlingar utomhus även för vuxna.

SvFF skriver vidare att serierna kommer att dra igång helgen den 5-6 maj, samt att serierna kommer att spelas med dubbelmöten.

"För att i enlighet med Folkhälsomyndighetens intentioner begränsa antalet matcher som spelas men samtidigt bibehålla möjligheten att genomföra de nämnda tävlingarna i form av dubbelmöten, kommer varje lag som deltar i tävlingarna inte få genomföra fler än 16 seriematcher per lag under perioden juni - augusti. Detta under förutsättning att restriktionerna inte förändras", skriver förbundet på sin hemsida.