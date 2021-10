SvFF:s svar efter Italiens utspel: "Det får stå för dem"

Svenska Fotbollförbundet lämnade under onsdagen in en polisanmälan i Monza, Italien. Detta efter att Manchester United-löftet Anthony Elanga vittnat om att han blev utsatt för rasism av en italiensk spelare under U21-landslagets möte med Italien i tisdags i U21-EM-kvalet. Uefa har även, bekräftat för Fotbollskanalen, att förbundet fått in rapporter om landskampen och granskar matchen. Däremot har Uefa ännu inte inlett en officiell utredning gällande anklagelsen.

Italiens fotbollsförbund svarade under onsdagen på anklagelsen, och hävdade att ingen italiensk spelare uttryckt sig rasistiskt gentemot Elanga.

"Vi upprepar att ingen rasistisk förolämpning användes tidigare, i det ögonblicket eller efteråt, och FIGC kommer att försvara sitt och sina spelares anseende i alla domstolsinstanser", skrev det italienska förbundet på sin hemsida.

Svenska Fotbollförbundets säkerhetschef Martin Fredman svarar nu på det italienska förbundets pressmeddelande.

- Jag har förstått att det här väckt viss uppmärksamhet i Italien. I ett sådant här fall är det väl bara bra med uppmärksamhet, då det skickar signaler om att det är allvarligt och att vi ser allvarligt på det. Annars hade vi naturligtvis inte gjort en anmälan i första läget heller. Om Italien har gjort ett uttalande om att det inte har hänt får det stå för dem. Vi har inte ändrat uppfattning om vad vår spelare upplevt och hur han beskrivit det, så det finns inte en förändrad syn från vår sida bara för att Italien har sagt att det inte har hänt. Det får stå för dem och det får de svara på i sådana fall, säger Fredman till Fotbollskanalen.

SvFF har haft kontakt med det italienska förbundet för informationsutbyte.

- Förbunden har haft en kontakt och det är inget konstigt i det i ett eftermäle efter en match. Vi har även pratat med Manchester United, där han hör hemma också. Det är klart att det sker ett informationsutbyte, samtidigt som det ställs frågor och ges svar. Jag förmodar att det både är team manager i respektive lag, men kanske också generalsekreterarna som hanterar frågor mellan förbunden. Uefa gör också sin utredning kring händelsen, så där lär båda förbunden vara med och bidra med uppgifter.

Gällande polisanmälan har det ännu inte rört på sig så mycket.

- Den är formellt ingiven och vi har fått bekräftat att den är diarieförd på polisstationen i Monza. En svensk ledare lämnade in den i går eftermiddag. Nu är det upp till polisen i Monza att svara på frågor om utredningen, säger Fredman.

Fotbollskanalen har även varit i kontakt med Manchester United, som inte vill kommentera ämnet i dagsläget.