Tidigare landslagsstjärnan Kim Källström blir ny fotbollsexpert på TV4 och C More

Han har gjort hela 131 landskamper för det svenska landslaget.

Nu är Kim Källström klar som ny fotbollsexpert på TV4 och C More.

- Ska bli kul att göra TV och vara en del av ett lag igen. TV4:s och C Mores planer är intressanta och jag ser fram emot att hoppa på tåget, säger Kim Källström.