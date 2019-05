Tidigare landslagsstjärnan Lotta Schelin blir TV4-expert: "Känns väldigt kul"

Lotta Schelin är en Sveriges största fotbollsspelare genom tiderna och på meritlistan märks bland annat 88 landslagsmål, ett OS-silver och ett VM-brons och flera Champions League-titlar.

Förra året avslutade hon karriären, men fotbollen har anfallaren inte lagt åt sidan. Den tidigare storspelaren kommer att vara expert i TV4:s VM-sändningar i sommar.

- Vi är grymt glada att Lotta har möjlighet att vara en del av TV4 och C Mores team under VM. Hennes imponerande karriär talar för sig själv och kommer ge tittarna nya perspektiv. Ett perfekt komplement till vår laguppställning, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Schelin medger att det blir en utmaning att kommentera sina tidigare medspelare.

- Det känns speciellt, men jag ska vara ärlig och säga att jag inte tänker på att jag ska bedöma dem, utan jag tänker att jag ska bidra med så mycket av min fotbollserfarenhet som möjligt. Jag har en annan inblick i hur det går till och vad spelarna går igenom, så jag får försöka bidra med det. Jag har bra koll på vad spelarna förväntar sig av sig själva och kommer utan problem kunna ha egna tankar kring det, säger Lotta Schelin.

Under sin framgångsrika karriär firade Schelin stora framgångar i franska Lyon. Hon medger att det hade varit kul att vara med i mästerskapet själv med tanke på förutsättningarna.

- Jag hade gärna spelat ett mästerskap i Frankrike, men att få följa det som expert passar mig utmärkt. Det känns som att det är bra drag nere i Frankrike redan nu, så jag tror att förutsättningarna för ett fantastiskt mästerskap är goda.

Fotbolls-VM 2019 sänds exklusivt på TV4, TV12, Sportkanalen och C More.