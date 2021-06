Tittarsuccé för TV4 och C More under Sveriges EM-rysare

Det var en tung kväll för svensk del under tisdagen när Sverige föll efter förlängnings mot Ukraina i åttondelen av fotbolls-EM. Intresset för matchen var enormt och nästan en tredjedel av det svenska folket, över tre miljoner, följde rysaren på TV4 och C More.

- Väldigt tråkigt att Sverige är utslaget, men det känns fantastiskt att så många tittare stöttar vårt landslag framför tv-apparaterna. TV4 samlar Sverige och fotbollsmästerskapen fortsätter att vara en stor del av det, säger Fredrik Arefalk, kanaldirektör på TV4.

C More slog samtidigt streamingrekord, där antalet tittare var över 30 procent högre än det tidigare rekordet.

- Fantastiskt kul med streamingrekord på C More även om man såklart hade velat se Sverige vinna matchen igår. Det är tydligt att fotbollen fortsätter att beröra och engagera, och fotbollsåret på C More kommer att bli extra starkt när vi även visar UEFA Champions League tillsammans med Telia i höst, säger Jens Håkansta, Head of D2C på C More.