Tjeckien följer Sverige och Polen - vägrar möta Ryssland i VM-kvalet

I går, lördag, meddelade först Polens fotbollsförbund att de vägrar möta Ryssland i det stundande VM-kvalet senare i mars med anledningen av det pågående kriget. Senare under dagen följde Svenska Fotbollförbundet efter och kommunicerade att Sverige inte heller kommer att spela mot Ryssland i en eventuell playoff-final, inte ens på neutral mark.

- Den olagliga och djupt orättfärdiga invasionen av Ukraina omöjliggör för närvarande allt fotbollsmässigt utbyte med Ryssland. Vi uppmanar därför FIFA att fatta beslut om att de playoff-matcher i mars där Ryssland medverkar ställs in. Men oavsett vad FIFA väljer att göra kommer vi inte spela mot Ryssland i mars, sa SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson då och fortsatte:

- Vi har svårt att tro att FIFA inte kommer att följa vår uppmaning. Ryssland kan inte vara med så länge detta vansinne pågår.

Nu ökar pressen ytterligare på Fifa. På söndagen meddelar nämligen även Tjeckiens fotbollsförbund, som ställs mot Sverige i playoffets semifinal, att de också vägrar att möta Ryssland i en eventuell final.

"Tjeckiska fotbollsförbundets exekutiva kommitté, tränare och spelare i landslaget har kommit överens om att det inte är möjligt att spela mot Rysslands landslag under rådande situation, inte ens på neutral mark. Vi vill att kriget ska ta slut så snart som möjligt", skriver förbundet i ett uttalande.

Fifa, som ansvarar för VM-kvalet, har ännu inte meddelat något beslut om eventuella sanktioner mot Ryssland. President Gianni Infantino har tidigare sagt att Fifa följer situationen och krigets utveckling.

I fredags beslutade Uefa att flytta Champions League-finalen från Ryssland till Frankrike och Paris. Dessutom kommer alla Uefas matcher i både Ryssland samt Ukraina att flyttas och spelas på neutral mark.

