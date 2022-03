Tjeckiens kaos inför Blågult: Kommer inte iväg med flyget

Under torsdagen ska Sverige möta Tjeckien i playoff-spelets semifinal. Matchen spelas på Friends Arena i Stockholm och vinnaren där kommer att få möta Polen på bortaplan i en playoff-final.

Inför matchen bekräftar nu det tjeckiska fotbollsförbundet att de fått problem. De skriver på sitt officiella Twitterkonto att laget inte kommer att kunna flyga till Sverige under onsdagen, som planerat, på grund av ett tekniskt spel som laget skulle flyga med.

Istället kommer laget flyga till Sverige under onsdagen, dagen innan matchen mot Sverige.

The Czech national team has to change the program. We can’t travel to Sweden due to a technical defect on the plane today and we will move to Sweden during Wednesday. pic.twitter.com/OqoXty1KmY