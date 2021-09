Tolv landslagsstjärnor är skadade eller bänkade - nu har Janne flera stora frågetecken inför VM-kvalet

På tisdag tar Janne Andersson ut truppen till landskamperna mot Kosovo och Grekland. Förutsättningarna kunde ha varit bättre.



Flera spelare kan inte vara med, och ett helt gäng har haft det tungt i sina klubblag.



Fotbollskanalen har kollat hur det går för spelarna som var med under den förra landslagssamlingen.



Allra tyngst ser det ut på försvarssidan där samtliga som startade i de förra landskamperna är skadade eller bänkade i sina klubblag.



Filip Helander startade mot Spanien och Grekland men har nu opererats efter en skada och väntas missa resten av VM-kvalet. Han har främst konkurrerat med Marcus Danielson, men på grund av karantänsregler i Kina riskerar även han att missa den kommande samlingen.

Landslagets kapten Victor Nilsson Lindelöf är given i Janne Anderssons startelva, men han har haft en tuff tid i sitt klubblag.



Lindelöf har helt klart haft roligare veckor. Efter värvningen av Raphael Varane bänkades svensken i ligamatcherna mot Wolverhampton, Newcastle, West Ham och Aston Villa. När tränaren Ole Gunnar Solskjaer valde att vila en del spelare så fick Lindelöf starta mot Young Boys i Champions League och mot West Ham i Ligacupen, och båda matcherna slutade med förlust.



I helgens Premier League-omgång mot Aston Villa utgick Harry Maguire i mitten av den andra halvleken, och då kom Lindelöf in och fick se motståndarna göra matchens enda mål med två minuter kvar.



Frågan är vem som får spela bredvid Lindelöf i landslaget?



Under den förra samlingen var Joakim Nilsson och Carl Starfelt med i truppen.

Nilssons Arminia Bielefeld sliter i Bundesliga och ligger trea från slutet och har efter sex omgångar inte tagit en enda seger. Nilsson är given i laget och har startat i samtliga matcher.



Starfelt är också given i sitt klubblag. Men även Celtic har det ganska tufft. Laget har två raka matcher utan seger och efter sju omgångar är man sexa i den skotska ligan med tre segrar, en oavgjord och tre förluster.



Ytterbackarna har också haft roligare veckor. Ludwig Augustinsson har inte fått en enda sekund på planen i sitt nya lag Sevilla. Och även Emil Krafth är bänkad i sitt klubblag. Krafth startade i Newcastles ligapremiär men har efter det suttit på bänken och kollat på när det blivit sex raka matcher utan seger.



Mot Spanien och Grekland fanns det även tre andra ytterrbackar som var med i truppen.

Efter VM-kvalmatchen mot Spanien lämnade Krafth laget då han skulle bli pappa. Så han anslöt till Grekland på matchdagen, och då startade Mattias Johansson.



Men efter den matchen har Johansson saknats när hans klubb Legia Warszawa har spelat. Den svenske högerbacken har ännu inte gjort någon ligamatch för sin polska klubb som i torsdags skrev på sin hemsida att svensken var tillbaka i normal träning. Så frågan är om han har varit skadad men nu är tillbaka?



Daniel Sundgren var också med i Janne Anderssons senaste trupp. Högerbacken har startat i Aris tre inledande matcher på säsongen, och i helgen blev det en fin 1-0-seger mot Panathinaikos.



Martin Olsson kan spela som vänsterback och i helgen startade han som en av tre mittbackar när Malmö FF besegrade Örebro med 5-1. Olsson satt på bänken mot Juventus i Champions League, men i den matchen fick Sören Rieks en känning, och efter det har Olsson startat i tre raka matcher i allsvenskan.

Bland mittfältarna ser det något bättre ut än på försvarssidan.



Viktor Claesson startar i Krasnodar som ligger fyra i ligan, men individuellt har det inte lossnat med poängen. Svensken väntar fortfarande på sitt första mål, men en assist har det blivit och den kom för fem veckor sedan mot Lokomotiv Moskva.



Efter fyra raka matcher utan seger så blev det äntligen tre poäng i helgen för Emil Forsberg och hans Leipzig. Hertha Berlin besegrades med hela 6-0 och svensken gjorde ett mål på straff.



Men innan det blev det 1-1 mot Köln, 3-6 mot Manchester City, 1-4 mot Bayern München och 0-1 mot Wolfsburg.



Forsberg har gjort fyra starter och två inhopp i ligan och förutom straffen mot Hertha Berlin så gjorde han även ett mål i 4-0-segern mot Stuttgart för fem veckor sedan. Så hittills har det blivit två mål men ännu ingen assist för svensken.

Kristoffer Olsson har direkt tagit en fast plats på Anderlechts centrala mittfält, men det hackar lite i lagets resultat. Oavgjort i de två senaste matcherna mot Oostende och Gent, och Anderlecht är sexa i ligan med fyra segrar, tre oavgjorda och två förluster.



Albin Ekdal missade VM-kvalmatchen mot Grekland på grund av en skada, men nu är svensken tillbaka i spel.



Efter skadan hoppade han in i 3-0-segern mot Empoli och i 0-4-förlusten mot Napoli. Och i helgen startade han i 2-3-förlusten mot Juventus, men blev utbytt efter 59 minuter.



Bland anfallarna som startade under den förra landslagssamlingen så är Alexander Isak skadad och det är osäkert om han kan vara med mot Kosovo och Grekland.



Isak skadade sig för åtta dagar sedan och har missat Real Sociedads två senaste matcher. Den svenske anfallaren har gjort fyra ligamatcher den här säsongen och väntar fortfarande på sin första poäng. I Europa League blev det dock ett mål, i 2-2-matchen mot PSV Eindhoven.

Dejan Kulusevski sliter med att lägga beslag på en startplats i Juventus. I helgen hoppade han in och gjorde sin första poäng när han spelade fram till Manuel Locatellis mål i 3-2-segern mot Sampdoria. Kulusevski har startat i en ligamatch och hoppat in i fem.



Av de andra anfallarna som var med under den förra landslagssamlingen så håller Isaac Kiese Thelin och Robin Quaison till i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.



Kiese Thelin har gått till Bani Yas, som ligger på tionde plats (av fjorton lag) i Förenade Arabemiraten. Den svenske anfallaren har gjort tre matcher och väntar på sitt första mål.



Quaisons Al-Ettifaq har fem raka matcher utan seger och ligger på elfte plats (av sexton lag). Svensken har gjort fyra starter och ett inhopp, och svarat för tre mål. I helgens förlust mot Al Tai började Quaison på bänken och hoppade in efter 75 minuter, och i matchen innan var han inte med i truppen, enligt klubben på grund av en fotskada.

För Jordan Larsson flyter det inte på lika bra som det gjorde förra säsongen. Efter nio omgångar är Spartak Moskva åtta i ligan och har tio poäng upp till ettan. Den svenske anfallaren har gjort sex stater och två inhopp och väntar på sin första poäng. I helgen missade han mötet med Ufa, och enligt klubben berodde det på en skada.



Om vi går tillbaka till mittfältare och spelare som var med i Janne Anderssons förra trupp så har Ken Sema bänkats i Watford, och senaste starten han gjorde var för en månad sedan.



Mattias Svanberg hoppade i helgen in i 2-4-förlusten mot Empoli. Fyra starter och två inhopp har det blivit den här säsongen i Bologna som har två segrar, två oavgjorda och två förluster.



För elva dagar sedan meddelade Midtjylland att Jens Cajuste åkt på en skada, och efter det har han inte varit med i truppen. Han saknades även i helgens seger mot Randers.

En som dock visar form är Jesper Karlsson. I helgen gjorde yttern två mål när Go Ahed Eagles besegrades med 5-0. Det betyder att Karlsson har gjort tre mål den här säsongen.



Zlatan Ibrahimovic och Pontus Jansson är två spelare som inte var med i den förra landslagstruppen men som Janne Andersson har tagit ut när han haft möjlighet.



Men Ibrahimovic dras med en hälskada och har inte spelat match sedan den 12 september, och på måndagen kom uppgifter om att han även missar tisdagens Champions League-möte med Atletico Madrid.



Pontus Jansson var med i EM-truppen, men fick inte spela något, och efter sommaren meddelade han att han valt att sluta i landslaget. Men med tanke på Helander missar kommande VM-kvalmatcher så är det inte orimligt att Janne Andersson kollar om Jansson vill vara med igen. Men i en intervju med SVT på måndagen säger Jansson att han står fast vid sitt beslut om att inte vilja vara med i Blågult.

