Tryck på Greklands förbundskapten - presschefen bröt in efter avgångsfråga

1-1 borta mot Kosovo i senaste VM-kvalomgången gör att Grekland står på tre poäng efter tre matcher i gruppspelet. Nu behöver man besegra Sverige under onsdagen för att hoppet om spel i VM 2022 ska leva vidare - och det är tydligt att pressen på förbundskaptenen Johan van't Schip är stor.

57-åringen, som varit Greklands förbundskapten sedan sommaren 2017, fick exempelvis ett tufft påstående riktat mot sig under tisdagens presskonferens. En grekisk journalist sa att de grekiska supportrarna inte tror att laget kan ta sig till VM längre och att deras förtroende för van't Schip är förbrukat - och följde sedan upp med en fråga till förbundskaptenen om hur han ser på att han kan få sparken efter matchen mot Sverige.

Då valde Greklands presschef att bryta in och kommentera:

- Ingen kan tala för alla supportrar. Det där är bara en personlig åsikt från dig som journalist.

Därefter fick van't Schip ge sin syn på saken. Förbundskaptenen svarade:

- Fotboll är så här. Vi vet att vi har tre oavgjorda. Men vi kan inte kontrollera det som händer runt omkring. Vi måste hålla ihop och vi måste vara fokuserade på matchen som kommer, vi kan bara fokusera på matchen.

- I sport kan saker och ting ändras snabbt. Om vi vinner i morgon är världen annorlunda. Vi måste förbereda oss för att göra en så bra match som möjligt. Jag kan inte klaga på spelarnas inställning under de här två åren som jag varit här. Vi är i en process men folk vill att saker och ting ska ske snabbt, det vill vi också, men det är en verklighet att det tar tid. Den måste vi anpassa oss till.

När Fotbollskanalen frågar nederländaren hur han upplever trycket på honom och laget svarar han:

- Givetvis är inte situationen optimal. Sverige och Spanien är före i gruppen och vi har tre oavgjorda. Vi måste vinna för att komma närmare och känna att vi kan vara med hela vägen in och kanske ta en play off- eller direktplats.

- Det kommer att bli svårt och det viktigaste är morgondagens match. Vi måste ta en match i taget. Det var besvikelse efter Kosovo-matchen eftersom folk förväntar sig att vi ska vinna matcher. Det måste vi som spelare och tränare vara medvetna om.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.