Tuffa konkurrensen får Janne att rata Jordan: "Väldigt svårt - men inte här för att titta på"

Jordan Larsson var med i Sveriges EM-trupp i somras, till skillnad från Isaac Kiese Thelin. Men nu har Anderlecht-forwarden klivit om Larsson i förbundskaptenen Janne Anderssons rangordning. Kiese Thelin får nämligen starta i träningslandskampen mot Uzbekistan under söndagen. Larsson får nöja sig med ett inhopp.

- Jag tycker Isaac gjort det bra när han har varit med här. Det är två lite olika typer av forwards. Men det hade lika gärna kunnat vara så att jag startat med Jordan. Nu valde jag Isaac före honom men Jordan kommer få speltid. Det är en konkurrenssituation, säger Janne Andersson.

Vad Spartak Moskva-forwarden tänker om att han inte får starta? Han säger:

ANNONS

- Det är så det är i fotboll ibland. Jag hade en förhoppning om att starta, men det är så det är. Det är bara för mig att gå in göra min grej när jag hoppar in.

- Konkurrensen är svår. Vi har många duktiga anfallare och det är svårt att slå sig in. Men jag fokuserar bara på göra min grej och ta alla chanser jag får.

Han fortsätter:

- Det gäller att göra det man är bra på och tro på sig själv. Det är alltid en ära att vara här oavsett om jag får spela eller inte. De bästa spelarna i landet är här och att få vara med i truppen är en stor är. Sen är jag inte här bara för att titta på, jag vill spela. Men det är väldigt svårt. Vi har många duktiga spelare i laget.

I Blågult finns forwards som Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Robin Quaison och Isaac Kiese Thelin. Dessutom är Zlatan Ibrahimovic på väg tillbaka från skada.

ANNONS

Hittills den här säsongen har Larsson inte gjort något mål för Spartak Moskva, efter 15 nätkänningar i den ryska förra säsongen.

- Vi har inte börjat så bra som lag och jag själv har inte börjat på samma nivå som förra säsongen. Men det är jag inte orolig för. Jag vet om att så länge jag fortsätter göra min grej så kommer jag hitta min plats. Jag är inte så orolig över det.

- Vi har en ny tränare och ett nytt spelsätt. Jag har inte spelat anfallare i någon match. Jag har spelat högerytter, släpande anfallare och vänsterytter. Tränaren håller fortfarande på att lära känna laget och spelarna. Det får ta den tid som det tar. Jag vet vad jag är bra på och säker på mina kvaliteter. Det är jag inte orolig för.

Sverige-Uzbekistan har avspark klockan 15.00 under söndagen. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan stremas på cmore.se.