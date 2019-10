Tung start för Jakobsson och Reals satsning: "Visste vad jag gav mig in på"

MISKOLC. Tänkt som en stormakt även inom damsidan. Men än så länge har Real Madrid - eller CD Tacón - en bra bit att vandra. - Jag visste vad jag gav mig in på, säger Sofia Jakobsson.

Real Madrid är som bekant en av världens mest framgångsrika klubbar genom tiderna på herrsidan. Nyligen gjordes även slag i saken vad gäller en satsning på damsidan. Klubben har tagit över CD Tacón i den spanska ligan och nästa säsong spelar Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson i Real-tröjan.

- Förutsättningarna finns för att bli en av toppklubbarna inom damfotbollen, sa Jakobsson till SVT i samband med att hon presenterades av klubben

Att Real (just nu alltså Tacón) inte är ett storlag ännu har dock synts under säsongsinledningen i Spanien. I premiären mot Barcelona blev laget pulvriserat med hela 9-1 och på de fyra inledande matcherna har det bara blivit en seger (en match som både Jakobsson och Asllani nätade i). Tidigt in på säsongen är laget fast förankrat i botten med endast tre inspelade poäng.

En ny verklighet för Sofia Jakobsson som under flera tidigare säsonger slagits om titlar med den franska storklubben Montpellier. Men inte alls oväntad menar hon.

- Jag visste vad jag gav mig in på, det är ett nytt lag som tagit sig upp, vi har många nya spelare och haft en del skador i början. Det känns som att det kommer att ta en tid, men det känns mycket, mycket bättre nu och jag förväntar mig att det blir bättre resultat också framöver, säger hon, inför Sveriges EM-kvalmöte med Ungern på bortaplan.

Hon är öppen med att det finns en stor klyfta mellan hennes eget lag och de bästa i Spanien vad gäller kapacitet.

- Det är en bit. Sedan har vi fått kanske fem nya spelare sedan dess. De som var där förra året är väldigt unga, saknar rutin och det märker man i sådana matcher då man ställs mot spelare som spelar kontinuerligt i landslag och hög nivå i Champions League och så vidare. Nu har vi fått in en del spelare med rutin och det kommer visa sig på planen också.

Jakobsson menar att det handlar om att ha en rejäl dos tålamod innan det börjar ”på riktigt" nästa år. Då även med Real Madrids emblem på bröstet.

- Man visste när man kom dit att vi inte skulle gå och vinna ligan direkt. Det handlar om tålamod och att lita på den utvecklingen som klubben vill ha och det vi alla spelare ser fram emot.

- Jag tror att det inom en snar framtid kommer vissa sig på planen också. Framför allt inför nästa år, då blir det mycket förändringar.

Här och nu ligger fokus på mötet med Ungern som spelas under fredagskvällen. Sofia Jakobsson är inte orolig för att Elin Rubensson och Caroline Seger saknas.

- Vi har ett väldigt bra lag, det har vi visat innan. Vi bytte en del i VM och jag vet att alla här är redo. Det kommer bli fantastisk bra, vilka som än startar i morgon.

Hur bra är Ungern?

- Jag tycker att det är ett bra lag och de vill spela fotboll. De har väldigt bra anfallsspelare. Hon som spelar i Wolfsburg (Jakabfi Zsanett) är riktigt bra. Det kommer att bli en väldigt bra match i morgon - en helt annan bild än det man fick se mot Lettland.