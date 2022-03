Tungt för Blågult - Olsson tvingades bryta

Sverige besegrade under torsdagen Tjeckien med 1-0 efter en förlängningsrysare i playoffsemifinalen på Friends Arena. Robin Quaison stod för avgörandet i andra förlängningskvarten, och därmed är Sverige vidare till playoffinal mot Polen på tisdag, där vinnaren är klar för spel i Qatar-VM senare i år.

Malmö FF-backen Martin Olsson spelade från start, då Ludwig Augustinsson är sjuk, men tvingades bryta matchen i den 61:a minuten. Olsson såg ut att ha problem redan i första halvlek, men kunde alltså ändå fortsätta spela i runt en timme i Solna innan Pierre Bengtsson fick hoppa in.

Efteråt berättar förbundskaptenen Janne Andersson att det rörde sig om en känning.

- Martin Olsson hade en känning i baksidan. Han gjorde en jättebra match fram till Pierre kom in och gjorde det bra, säger Andersson till C More.

